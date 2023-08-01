Нажив непосильною працею добра на 350 тисяч доларів: у Дніпрі провели обшуки у військкома області (фото, відео)

Після того, як у Києві затримали скандального колишнього одеського військкома Євгена Борисова, ще один обласний військовий комісар потрапив у поле зору правоохоронців. За півтора року повномасштабного вторгнення рф на територію України керівник обласного ТЦК Дніпропетровської області встиг придбати майна на 350 000 доларів США. Він оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпро. Про це повідомили в Національній поліції України.

«Фігурант також зареєстрував на члена родини (фізичну особу-підприємця) підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м². Правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцем роботи та проживання начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності», — йдеться у повідомленні.

Пізніше в Нацполіції повідомили також, що правоохоронці припинили масштабну «схему» видачі довідок ВЛК про непридатність до військової служби.

«Правоохоронці встановили, що службові особи Білгород-Дністровського РТЦК та СП, діючи спільно з членами військово-лікарської комісії, за посередництва сторонніх осіб, за грошову винагороду, яка могла становити до 10 тисяч доларів США, налагодили схему видачі довідок про визнання особи непридатною до військової служби за станом здоров’я та виключення її з військового обліку. Так звані „ухилянти“ протягом 1−2 днів ставали на облік в Білгород-Дністровському РТЦК та СП, проходили військово-лікарську комісію та за її результатами були визнані непридатними до військової служби і виключені з військового обліку за станом здоров’я. В ході документування правоохоронці встановили, що „клієнти“ в час проходження ВЛК навіть не прибували до м. Білгород-Дністровського, водночас в подальшому використовували отримані документи для виїзду за кордон», — йдеться у повідомленні.

У ході документування злочинної діяльності працівники Головного слідчого управління спільно з Департаментом карного розшуку Національної поліції та Службою безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора одночасно провели майже 100 обшуків на території м. Києва, Київської, Полтавської, Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Одеської, Житомирської, Івано-Франківської, Черкаської областей.

Як писали «ФАКТИ», днями працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування Краматорського району (Донецька область). Він разом зі спільником оформлював «липові» документи для виїзду за кордон.

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