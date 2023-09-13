Ганебний «бізнес» організували члени ВЛК: на Одещині масово виготовляли медичні довідки з «тяжким діагнозом»

На Одещині, де напередодні було затримано небезпечного ворожого поплічника, Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією України ліквідувало масштабну схему ухилення від мобілізації, викривши на оборудці все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій.

За гроші посадовці «допомагали» військовозобов’язаним «відкосити» від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

Для цього фігуранти «продавали» своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю «тяжких діагнозів».

Вилучені фальшиві довідки

Таких довідок протягом доби організатори оборудки могли «наштампувати» більше двох десятків.

За схемою потенційні ухилянти передавали свої анкетні дані і фотокартки невстановленим на даний час особам. Ті у свою чергу забезпечували взяття на військовий облік в Білгород-Дністровському РТЦК та СП без їх присутності, а також направлення їх на проходження військово-лікарської комісії для визначення стану здоров’я. Щоб «пропустити» через місцеву ВЛК ухилянтів з інших регіонів, посадовці виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб.

Вартість корупційних «послуг» становила від 7 до 10 тис. доларів. Сума залежала від терміновості виконання «замовлення».

Одержану підробку ухилянти використовували для зняття з військового обліку і подальшого виїзду за кордон.

На підставі зібраних доказів голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Повідомлення про підозру

Крім того, встановлено особи і повідомлено про підозру 5 чоловікам, які намагались скористатися «схемою» для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон.

Наразі вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до «схеми».

Нагадаємо, що цього тижня по всій країні було заблоковано ще 5 каналів переправлення за кордон ухилянтів.

Фото прокуратури і СБУ

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