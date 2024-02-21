Зеленський пообіцяв чесну розмову: про що президент хоче поговорити

25 лютого президент України Володимир Зеленський, який запросив президента та польський Сейм на кордон, який блокують фермери, планує провести конференцію військово-політичного керівництва країни. Про це розповів речник глави держави Сергій Никифоров в етері національного телемарафону, додавши, що це буде «щось особливе».

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«Це буде конференція, чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Будуть усі топспікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, голова Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде МІУ, Офіс президента і, звісно, сам президент», — сказав Никифоров.

За його словами, планується розгляд різних напрямків, а саме: майбутнє армії, її розвиток, впровадження сучасних технологій, вступ до ЄС та НАТО, відновлення ментального здоров'я українців, підтримка бізнесу та всі аспекти життя країни в майбутньому.

«Президент за результатами проведе свою пресконференцію» , — додав Нікіфоров.

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Крім того, прессекретар Зеленського анонсував присутність 24 лютого (у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну) багатьох лідерів країн. Однак, хто саме це буде, він не сказав, але зазначив, що «будуть не просто символічні візити, а результати».

За його словами, також буде засідання за участю України та «Групи семи».

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Як раніше писали ФАКТИ, 19 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський дав велику пресконференцію. Зустріч із журналістами було присвячено підсумкам 2023 року. Під час її проведення Зеленський заявив, що Генеральний штаб звернувся до нього із пропозицією мобілізувати ще до 500 тисяч людей.

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