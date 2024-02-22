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Шоу-бізнес

«Наче не перший раз це роблять»: сини Григорія Решетника озвучили мультфільм

20:46 22 лютого 2024
сини Григорія Решетника озвучили мультфільм

Популярний шоумен та ведучий романтичних реаліті Григорій Решетник, який натякнув на повернення «Холостячки», долучив до творчої роботи двох своїх синів. 10-річний Іван і 6-річний Дмитро озвучили героїв продовження популярного мультфільму про панду, що знається на бойових видах мистецтв. Це був їхній перший досвід озвучування мультфільмів, але, за словами тата, хлопці впоралися зі своїми ролями на високому рівні.

«Нарешті можемо розповісти! — написав Григорій на своїй сторінці у соціальній мережі. — Одні з героїв мультфільму будуть розмовляти голосами наших дітей».

Те, яких саме героїв озвучили сини, поки що тримається в секреті.

— Я дуже гордий своїми хлопцями, вони зробили чудову роботу, — прокоментував Решетник роботу дітей каналу СТБ. — Ми з дружиною спостерігали, як вони працювали, й можу сказати, що хлопці поводилися, як справжні професіонали. Вони слухали режисера, ловили інтонацію героїв, наче вже не перший раз озвучують. Це незабутній досвід для них.

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Григорій Решетник з дружиною були задоволені роботою хлопців

У соціальній мережі привітали родину Решетників, але були й ті, хто вважає, що Григорій, завдяки популярності, допоміг своїм синам.

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«Є талановиті артистичні діти, але, звичайно, скоріш за все оберуть дитину медійних батьків», — написали у коментарях.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що співачка Юлія Саніна стала телеведучою.

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