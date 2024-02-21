Юлія Саніна стала телеведучою

Популярна співачка, лідерка групи «The Hardkiss» Юлія Саніна, яка нещодавно випустила чуттєве відео, стала телеведучою. Разом з Тимуром Мірошніченко — вони разом вже вели Національний відбір на «Євробачення-2024» — будуть приймати гостей студії ток-шоу «Країна неймовірних людей».

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Про свою нову роль Юлія повідомила на сторінці у соціальній мережі. Відомо, що виробництвом проєкту зай мається та ж команда, яка створювала «Голос країни» та відповідала за Національний відбір на «Євробачення».

Ток-шоу буде запрошувати у гості талановитих людей у будь-яких сферах життя: вокалісти, танцюристи, акробати, екстремали. Серед героїв — діти-вундеркінди та ветерани війни. Дату прем’єри поки не оголошують.

Шанувальники Саніної привітали українське телебачення з появою нової ведучої.

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«Чудово, що у нас з’являються інші ведучі, крім Осадчої», — написали у коментарях.

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«Той момент, коли почну дивитись телебачення тільки задля того, щоб побачити красу Юлії», — зізнались шанувальники.

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