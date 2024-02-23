Складні часи: Клаудія Шиффер розповіла про стосунки з дітьми

Клаудія Шиффер, яка нещодавно взяла участь у показі Versace, зазвичай тримає своє особисте життя поза увагою громадськості. Зараз супермодель надзвичайно відкрито розповідає про свою сім'ю.

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Клаудія Шиффер зробила свій прорив у юному віці: після того, як її відкрили ще підлітком, її міжнародна кар'єра топ-моделі злетіла до небес. Відтоді 53-річна жінка досягла культового статусу і досі залишається дуже затребуваною. Однак вона захищає своє приватне життя від громадськості, як і своїх трьох дітей — принаймні, до їхнього повноліття. Але це не завжди було легко, розповідає Клаудія Шиффер.

Вона має трьох дітей від кінопродюсера Метью Вона. Двоє її старших дітей, 21-річний Каспар і 19-річна Клементина, пішли за своїми знаменитими батьками в публічну сферу. Вони самі вирішили це, коли досягли повноліття.

Клаудія і Метью одружені з 2002 року і живуть в англійській сільській місцевості. Вони завжди хотіли захистити своїх нащадків від зайвої публічності.

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«Ми з Метью доклали свідомих зусиль, щоб дати всім трьом дітям нормальне дитинство, а це означає, що ми тримали їх повністю поза увагою. Тож ніякого моделінгу і ніяких гучних заходів», — повідомляє Клаудія Шиффер в останньому випуску Vogue.

Однак реалізувати цей план виявилося не так просто.

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«Двоє наших старших дітей виросли в Лондоні, і папараці щодня ходили за нами до школи, — розповідає Клаудія Шиффер, а потім згадує подію, яка стала поштовхом до переїзду за місто. — Одного ранку, коли їй було шість років, наша донька зізналася нам, що вона знаменитість! У той момент ми подумали, що настав час переїхати».

Для пари було важливо, щоб їхні діти мали нормальне дитинство, адже це робить тебе більш врівноваженою та приземленою людиною. Мати батьків, які працюють в індустрії розваг, також може стати викликом.

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Тепер, коли їхні дорослі діти можуть приймати власні рішення, вони вдячні мамі за те, що вона не викладала якісь їхні підліткові фото в соціальних мережах.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Клаудія Шиффер вперше показала свого сина.

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