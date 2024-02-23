Справжні пророки: чотири знаки зодіаку, здатні бачити майбутнє

Низка знаків зодіаку, як стверджують астрологи, мають властивості вампірів, але не тих, які п'ють кров, а енергетичних. Зазвичай після спілкування з такими особами людина може відчувати себе виснаженою. А є й такі представники зодіакального кола, при спілкуванні з якими можна щось дізнатися про майбутнє, адже вони мають дар «бачити в темряві майбутнього те, що станеться».

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Близнята.

Їхній дар заглядати в майбутнє не потребує особливого розвитку і носить вельми практичний характер, чим полегшує життя його господарям, стверджує ukr.media. Справа не тільки в живому та гнучкому розумі представників Близнят, не тільки в їхній інтуїції, яка й така гостра як бритва. Просто їхній дар працює за умовчанням, незалежно від бажань.

Зазвичай на практиці це виглядає так, що Близнята щось постійно знають на перед. Не здогадуються, а саме знають чи впевнені, що буде, оскільки вони відчувають і не інакше. Погодьтеся це дуже зручне вміння. Ті ж із Близнят, хто забажає розібратися докладніше зі своїм даром, дуже швидко знаходять потрібні відповіді. Начебто щось або хтось спрямовує їх руку в потрібну сторону. Залишається лише взяти те, що потрібно.

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Терези.

Аби заглянути трохи вперед, представники знаку не користуються ніякими інструментами і таємними знаннями. З ними відбувається приблизно так само, як і з Близнюками, вони просто знають і все. Але не все так просто, як здається! Багато представників Терезів мають дар бачити майбутнє. Є навіть ті, хто розвиває свій дар, доходячи до певних кордонів.

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Тільки одиниці представників Терезів йдуть до кінця і розвивають свій подібний талант за повною програмою. І весь фокус тут якраз у межах. У тому самому виборі, після якого не буде шляху назад, адже після нього дар бачення може стати тяжкою ношею. Просто у якусь мить просунутому представнику Терезів, який розвиває своє бачення, приходить це розуміння. Що настав час вирішувати, переступати через рамки і почати дійсно бачити те, що приховано від очей людей, або залишити все як є. До речі через подібне проходять всі практики, доходячи у якусь мить до подібної грані.

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Водолій.

У представників знаку з баченням свої, особливі стосунки. Такі яких немає в жодного іншого знака Зодіаку. Інтуїція або ще щось тут ні до чого. Вся справа лише у бажанні. Мабуть, Водолій єдиний знак Зодіаку, який як би не володіє сильним даром до чогось одного. За те однаково його представникам доступні всі шляхи. Ну чи майже всі… Тут від Водолія залежатиме.

Так ось повертаючись до бажання, колись шалене бажання підкріплене невгамовною допитливістю, переходить у розряд намірів. Який, у свою чергу, стає спусковим механізмом для магії. У результаті коли Водолій охолоне, забуде про своє бажання, спрацює один хитрий механізм і чаклунство відбудеться. У результаті у допитливого Водолія почнуть прокидатися таланти до бачення, передбачення і всього, що з цим пов'язано.

Риби.

Найобдарованіший в плані бачення знак. При цьому вони чудово вчаться працювати з картами Таро та іншими передбачувальними інструментами. Зазирнути ненадовго у майбутнє представникам Риб не важко. Напевно, навіть набагато легше ніж іншим. Тільки для цього потрібні відповідні інструменти.

Для того, щоб направити через них силу, отримати максимально точну, правдиву відповідь. Зрозуміло, що їм через деякий час інструменти стають не дуже потрібними. Тому що можливість бачити розвинеться дуже сильно. Тільки представники Риб, які б чутки про них не ходили, все ж таки дуже практичні люди. Тим більше навіщо позбавлятися улюблених інструментів, які ще послужать, але вже як предмети чаклунської сили…

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Фото Pixabay

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