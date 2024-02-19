Не станьте їхньою здобиччю: названі три знаки зодіаку, які є потужними енергетичними вампірами

Знавці астрології, які раніше визначили четвірку наймстивіших знаків зодіаку, стверджують, що деякі представники зодіакального кола можуть вчиняти, як вампіри. Правда, п'ють вони не кров, а енергію. Зазвичай після спілкування з такими особами людина може відчувати себе виснаженою.

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Лев.

У багатьох представників гордого Лева є подібна схильність. Деякі навіть неусвідомлено примудряються тягнути сили трохи більше, ніж потрібно з оточуючих. Це відбувається під час спілкування і переважно непомітно. Тому що не виходить за межі норм енергообміну. Тому що всі ми трохи вампіри та трохи донори, це нормально. Але є і такі Леви, після спілкування з якими єдине бажання, це кудись впасти і відключитися годин двадцять. Тому що втома навалюється як снігова куля. І швидше за все Лев сам не зрозумів чи не зрозуміла, як так вийшло. Тому що ті з них, хто розуміє як це працює, особливо не налягають на одного співрозмовника. А намагаються брати енергію небагато, але у великої кількості людей, інформує Ukr.Media.

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Діва.

Багато хто з Дів знають, що мають таку особливість, вміють їй чудово користуватися коли це потрібно. Але найнеприємніше в тому, що вони можуть повністю контролювати весь процес. Їм навіть для цього не завжди треба знаходитися поряд, досить недовго поспілкуватися… Для того, щоб згодом мати доступ до їжі на відстані. Зрозуміло, що не всі представники Діви відкривають та розвивають у собі подібний талант. Тому не варто зайвий раз дихати на них часником і тикати осиновими кілочками. Діви цього не люблять.

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Водолій.

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Водолії теж мають цей цікавий дар. Але їм найскладніше у цьому плані. Ні, відкрити, усвідомити, зрозуміти і прийняти Водоліям якось легше ніж іншим. Але розвивати їм подібний дар найнебезпечніше. Тому що Водолії найлегше на нього підсідають. Натура щось бурхлива емоційна, емоцій хочеться отримувати все більше… А швидко цього досягти можна лише через негатив. На решту потрібно докладати більше зусиль. А разом із цим непомітно псується характер, стосунки з оточуючими, близькі перестають бути такими. Тому що ніхто не хоче терпіти постійні істерики та невдоволення… А контролювати процес стає все важчим і важчим.

Раніше астрологи назвали три найзаздрішні знаки зодіаку.

Фото Pixabay

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