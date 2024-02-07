«Справжні скупердяї»: астрологи склали рейтинг «найжадібніших» знаків зодіаку

Астрологи, які пов'язують певні риси характера людини з тим, під яким знаком вона народилася, часто складають різноманітені рейтинги. Наприклад, визначають, які представники зодіакального кола є найбільш зазднісними. Чи називають четвірку найжадібніших знаків.

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Діва

Діва посіла перше місце у рейтингу найжадібніших знаків Зодіаку. Притаманна їй практичність робить її дуже ощадливою і ретельно обмірковує всі витрати. Марнотратство інших викликає у Діви обурення та нерозуміння. Незалежно від життєвих обставин, необхідність витрачати якнайменше, Дів анітрохи не бентежить. Серед представників цього знака є дуже невеликий відсоток боржників. Вони майже не роблять спонтанних покупок ні собі, ні тим паче іншим. Кожна покупка має бути виправданою. Це не означає, що Діва ненадійна і думає лише про власну вигоду. Навпаки, Діва є дуже відповідальною і надійною людиною, коли це необхідно. Але вона не витрачатиме свої ресурси без видимої причини. Це стосується не лише грошей, а й моральної духовної сили Діви, пише Ukr.Media.

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Лев

Друге місце в рейтингу найжадібніших Зодіаків посів царствений Лев. Лев, на відміну від Діви, жадібний і ощадливий лише стосовно інших. Лев любить себе з безкорисливою материнською турботою. Жадібність Лева, обумовлена його харизмою і чарівно світськими манерами, зовсім не впадає в око. Тільки зіткнувшись із прямим проханням, можна зрозуміти, що Лев безперечно скупий персонаж і розраховувати на нього ніяк не можна. Жадібність Лева подібна до прямої беззахисної жадібності дитини, тому, навіть усвідомлюючи, наскільки категорично егоїстичний Лев, оточуючі не поспішають забувати його. Сила його чарівності, безумовно, цікава, що змушує багато прощати. Слід зазначити, що Лев — особистість артистична, інтелектуальна і чудово усвідомлює ступінь свого впливу, а також те, де вплив починається і де він закінчується.

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Близнята

Близнята посідають третє місце у рейтингу найскупіших знаків Зодіаку. Близнята люблять все нове: нових людей, нові місця, нові можливості, емоції та новий комфорт. Вони на все це ласі і навряд чи їх можна в цьому звинувачувати, крім одного. Близнята взагалі не люблять працювати. Діяти — так, але не працювати. За деяким винятком це знак любителів легкого життя і навіть легких грошей. Близнята товариські, вони легко можуть зав'язати живий діалог навіть із каменем. Безліч приятелів Близнят у різних місцях, різного віку та з різних соціальних груп завжди готові поговорити та допомогти, коли це необхідно. Але через те, що друзів багато, а Близнята одні, вони не завжди можуть відповідати однаково. І вони не завжди намагаються.

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Козеріг

На четвертому місці у рейтингу найскупіших знаків Зодіаку — Козеріг. Козеріг — дуже матеріалістична і практична людина, але на відміну, наприклад, від Діви, йому не далеке марнотратство, але лише в тому разі, якщо його вплив допомагає підкреслити значущість і досягнення Козерога. Помітний соціальний статус має для Козерога велике значення, але, звичайно, хвастощі ніколи не будуть для нього дорожчими за гроші. Гроші на першому місці, решта на другому. Козеріг егоїстичний і отримати щось від нього дуже складно. Це не хвороблива жадібність, а практичний і досвідчений погляд на тлінний світ. Козеріг готовий ділитися і не скупиться, але не завжди і не даремно. Його розум і підхід до життя мають математично точну основу і чітко простежують причинно-наслідкові зв'язки, причому як в один, так і в інший бік.

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Фото Pixabay

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