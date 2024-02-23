Менше, ніж очікувалося: стало відомо, на скільки українцям підвищать пенсії у березні

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо індексації пенсійних виплат з 1 березня.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пенсії буде підвищено майже на 8%, а середній розмір підвищення складе 322 грн. Середня пенсія має зрости до 5 717 грн.

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За його словами, індексація торкнеться більше 10 мільйонів українців: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч «чорнобильців».

А з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій.

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Раніше прогнозувалося, що у березні виплати пенсій будуть індексуватися за попереднім коефіцієнтом у 13%, але ця індексація не стосуватиметься українців, які отримують найбільші пенсії; пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років та пенсіонерів, які мають виплати менші за мінімальні.

Фото Pixabay

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