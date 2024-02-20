Деяким українцям весною двічі перерахують пенсії: хто може розраховувати на значне підвищення виплат

Завдяки індексації пенсій, деякі пенсіонери можуть розраховувати на підвищення суми виплат як у березні, так і у квітні.

Але це відбудеться лише за умови відповідності певним критеріям, пише профільне видання.

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Зокрема пенсіонери, які вже досягли 65 років та мають повний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), отримають два підвищення виплат. Це передбачено у законі про держбюджет на 2024 рік.

Розмір пенсій для цих людей складає принаймні 40% від мінімальної зарплати в Україні. Згідно з цим, вже у січні, коли мінімальна зарплата зросла до 7 100 гривень, їхні виплати також мали б підвищитися. Проте, уряд вирішив перенести це підвищення на березень.

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Отже, у березні мінімальна пенсія для цих українців зросте до 2 840 гривень. Проте вже у квітні, коли мінімальна зарплата знову зросте до 8 тисяч гривень, пенсійні виплати також піднімуться до 3 200 гривень.

У березні виплати пенсій будуть індексуватися за попереднім коефіцієнтом у 13%. Проте ця індексація не стосуватиметься українців:

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- які отримують найбільші пенсії;

- пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;

- пенсіонерів, які мають виплати менші за мінімальні.

Ті, у кого розмір пенсії нижчий за мінімальний, отримують додаткову надбавку, щоб досягти мінімальної гарантованої пенсійної виплати. Після індексації ця доплата буде скасована, оскільки зростання під час індексації компенсує її.

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Нагадаємо, деякі категорії населення мають право на пільги при оплаті комунальних послуг.

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