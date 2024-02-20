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Деяким українцям весною двічі перерахують пенсії: хто може розраховувати на значне підвищення виплат

18:01 20 лютого 2024
жінка

Завдяки індексації пенсій, деякі пенсіонери можуть розраховувати на підвищення суми виплат як у березні, так і у квітні.

Але це відбудеться лише за умови відповідності певним критеріям, пише профільне видання.

Зокрема пенсіонери, які вже досягли 65 років та мають повний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), отримають два підвищення виплат. Це передбачено у законі про держбюджет на 2024 рік.

Розмір пенсій для цих людей складає принаймні 40% від мінімальної зарплати в Україні. Згідно з цим, вже у січні, коли мінімальна зарплата зросла до 7 100 гривень, їхні виплати також мали б підвищитися. Проте, уряд вирішив перенести це підвищення на березень.

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Отже, у березні мінімальна пенсія для цих українців зросте до 2 840 гривень. Проте вже у квітні, коли мінімальна зарплата знову зросте до 8 тисяч гривень, пенсійні виплати також піднімуться до 3 200 гривень.

У березні виплати пенсій будуть індексуватися за попереднім коефіцієнтом у 13%. Проте ця індексація не стосуватиметься українців:

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- які отримують найбільші пенсії;
- пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;
- пенсіонерів, які мають виплати менші за мінімальні.

Ті, у кого розмір пенсії нижчий за мінімальний, отримують додаткову надбавку, щоб досягти мінімальної гарантованої пенсійної виплати. Після індексації ця доплата буде скасована, оскільки зростання під час індексації компенсує її.

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Нагадаємо, деякі категорії населення мають право на пільги при оплаті комунальних послуг.

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