До плюс 15, але вітер здуватиме з ніг: яку погоду обіцяють синоптики українцям на вихідні, 24−25 лютого

В Україні найближчим часом очікується тепла та вітряна погода. До кінця доби 23 лютого та 24 лютого в Карпатах, центральних, більшості північних та Одеській областях очікуються пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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В Київській міській державній адміністрації закликали під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

«Якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби „Київзеленбуду“: 442 724 018. Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 444 303 713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103. При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номерами: 442 783 540 або 504 398 366», — повідомили в КМДА.

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Відома синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що вихідними в Україні очікується тепла погода.

«Надалі градуси трохи „присядуть“, проте серйозного похолодання не видно», — написала вона.

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Діденко повідомила, що 24 лютого Україна буде однією з найтепліших країн Європи.

«Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +10+15 градусів, у східній частині трохи свіжіше, +5+9 градусів. Переважатиме в Україні високий атмосферний тиск, тому опадів не очікується, хіба в Карпатах та навколо гір є ймовірність невеликого дощу. Вітер завіватиме з півдня та південного сходу, буде рвучким, сильним, місцями із штормовими поривами до 15−22 метрів за секунду. Будьте уважними, закутуйтесь щільніше, не затримуйтесь під дахами, закріпіть прищепками прання на балконі, щоб уникнути конфузу перед сусідами, коли до них залетять предмети білизни, уникайте паркувати машину під старими тополями чи величезними гілками, поблизу білбордів. Вітер вгомониться у вівторок. У Києві 24−25 лютого, в суботу та неділю, також буде вітряно! Опадів не очікується вихідними. У суботу повітря в столиці прогріється до +12 градусів, у неділю очікується близько +10 градусів», — написала синоптикиня.

За її прогнозом, наступний тиждень буде свіжішим, проте не холодним, без істотних опадів.

«Трохи торкнемося весни: 1-го березня в Україні буде без опадів, вітряна погода поєднається із помірними+4+9 градусів))», — написала Діденко.

Синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що в Україні почався період «передвесіння». За її словами, настання метеорологічної весни синоптики поки не фіксують. Вона пояснила, що для цього середньодобова температура має переважати 0 градусів упродовж кількох діб поспіль на конкретній метеостанції, інформує 24tv.ua.

Як писали «ФАКТИ», аномальний лютий в Україні побив уже шість температурних рекордів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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