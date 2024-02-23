Противник намагається прорватися на Мар'їнському напрямі: за добу — понад 40 штурмів, — Генштаб ЗСУ

Російські окупанти, які вночі здійснили комбіновану дроново-ракетну атаку на Україну, не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ на фронті — протягом доби, що минула, зафіксоване 101 бойове зіткнення.

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В Генштабі ЗСУ повідомляють про високу активність противника на Мар’їнському напрямку, де Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області. На цій дялінці фронту рашисти 43 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 5 спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 16 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

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На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 3 атаки противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

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На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 5 спроб штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

«Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА противника», — зазначили в Генштабі.

За добу ЗСУ ліквідували ще тисячу окупантів, майже півсотні артсистем та 37 ББМ ворога.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що днями ЗСУ вдарили з HIMARS по скупченню російських військ у Херсонській області — по полігону поблизу села Подо-Калинівка в окупованій частині регіону. Втрати ворога оцінюються у більше ніж 60 військових.

Фото Генштабу ЗСУ

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