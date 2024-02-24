У російському липецьку пролунали вибухи, горів металургійний комбінат

У ніч на 24 лютого на металургійному комбінаті в російському липецьку пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє «Кримський вітер» з посиланням на російські Telegram-канали.

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Згідно їх інформації, сильна пожежа трапилася на території Новолипецього металургійного комбінату (НЛМК). Зі слів очевидців, перед цим над містом пролунало кілька вибухів.

Судячи з кадрів, палало просто на території комбінату. Незадовго до цього місцеві чули звуки безпілотників.

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Зазначається, що «по них могла відпрацювати ППО». Проте офіційного підтвердження поки що немає.

ЗМІ відзначають, що Новолипецький металургійний комбінат виробляє сталь із полімерним покриттям. У тому числі для держави.

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Згодом місцевий «керівник області» Артамонов повідомив, що «сталося загоряння в одному з цехів НЛМК. Вогонь загасили, постраждалих немає. Загроза викиду небезпечних речовин відсутня».

Пізніше він додав: «За непідтвердженою спецслужбами інформацією причиною загоряння стало падіння літального апарату. Зараз цю інформацію та опубліковані в соціальних мережах відео перевіряють».

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Нагадаємо, що раніше партизани провели диверсію на російській залізниці в районі Волгограда, а в січні безпілотники ГУР атакували нафтобазу під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом.

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