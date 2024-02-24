38.15 / 38.68 41.35 / 42.05
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У російському липецьку пролунали вибухи, горів металургійний комбінат

9:36 24 лютого 2024
Гасіння пожежі

У ніч на 24 лютого на металургійному комбінаті в російському липецьку пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє «Кримський вітер» з посиланням на російські Telegram-канали.

Згідно їх інформації, сильна пожежа трапилася на території Новолипецього металургійного комбінату (НЛМК). Зі слів очевидців, перед цим над містом пролунало кілька вибухів.

Судячи з кадрів, палало просто на території комбінату. Незадовго до цього місцеві чули звуки безпілотників.

РЕКЛАМА

Зазначається, що «по них могла відпрацювати ППО». Проте офіційного підтвердження поки що немає.

ЗМІ відзначають, що Новолипецький металургійний комбінат виробляє сталь із полімерним покриттям. У тому числі для держави.

РЕКЛАМА

Згодом місцевий «керівник області» Артамонов повідомив, що «сталося загоряння в одному з цехів НЛМК. Вогонь загасили, постраждалих немає. Загроза викиду небезпечних речовин відсутня».

Пізніше він додав: «За непідтвердженою спецслужбами інформацією причиною загоряння стало падіння літального апарату. Зараз цю інформацію та опубліковані в соціальних мережах відео перевіряють».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що раніше партизани провели диверсію на російській залізниці в районі Волгограда, а в січні безпілотники ГУР атакували нафтобазу під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом.

56

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

заправка

Обминайте їх десятою дорогою: названо мережі АЗС, де замість бензину заливають сурогат

афера

«Їздять по областях, винаймають офіси, а потім зникають»: українці стають жертвами афери з ремонту побутової техніки

Гороскоп

Справжні пророки: чотири знаки зодіаку, здатні бачити майбутнє

Модна конячка

Козерогам — вдалі можливості, Левам — робота над помилками, Овнам — приємні звістки: що обіцяють зорі і погода на день Конячки в модному пальті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту