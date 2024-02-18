Помста за Авдіївку: партизани провели диверсію на залізниці в росії

Якщо в окупованому Криму українські спецпідрозділи завдають потужних ударів по російських кораблях, то на території самої рф діють ті, кому ненависний путінський режим та війна.

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Так, партизани здійснили чергову диверсію на залізниці. Сталося це у Волгограді, через що рух вантажів на цій дільниці значно ускладнився, повідомили в партизанському русі «Атеш».

Згідно з інформацією, один з агентів «Атеш» підпалив релейну шафу на станції максима горького у місті волгограді. Партизани зазначили, що на деякий час це зупинило перекидання військової техніки.

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«Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з погляду логістики. Ця станція — важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму та ростова. Тепер в окупантів будуть з цим проблеми», — йдеться у повідомленні.

«Атеш» не повідомляє дату, коли сталася диверсія для безпеки агента.

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Водночас партизани вказують, що дана акція — помста за дії окупантів під час атак на Авдіївку.

Зазначимо, що нещодавно партизани провели розвідку діючої нафтобази в окупованому Севастополі. Базу використовують росіяни, вона охороняється. Також партизани найшли підпільний завод для виробництва «зубів дракона» в Євпаторії. Крім того, там активно виробляють так звані протитанкові «їжаки».

На фронті окупанти теж мають значні втрати в живій силі та техніці. Тільки за добу українська ППО знищила 4 російські літаки, десятки одиниць військової техніки та понад тисячу ворожих вояків.

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