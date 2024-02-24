Фрукти та ягоди втілюють красу та досконалість природи. Невипадково у всі часи так цінувались натюрморти з цими її дарами. У зимовий період такі натюрморти на стінах нагадували про літо, яке можна назвати райською порою року, коли ягоди та фрукти у достатку. Часи змінилися: зараз навіть взимку можна поласувати свіжими полуницею, виноградом, лохиною, грушами, персиками та навіть кавуном. Щось вирощується у теплицях, щось доставляється з країн, де тепло. Саме тому на столі можна в будь-яку пору року побачити фрукти та ягоди. Поговоримо про посуд для них.

ВІДЕО ДНЯ

Сьогодні мова піде про фруктовниці. У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії вітчизняної порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкрасивіші вази для фруктів українського виробництва. Раніше пані Людмила розповідала про тортниці вітчизняних виробників.

«Порцелянова фруктовниця — справжня окраса інтер'єру»

- Порцелянові фруктовниці — справжній витвір мистецтва, оскільки порцеляновий посуд має багатовікову історію і завжди вважався предметом розкоші та свідченням вишуканого смаку свого власника, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — І все завдяки матеріалу, який є екологічним і безпечним та має чарівний вигляд. Порцелянова фруктовниця — справжня окраса інтер'єру. Перші фруктовниці призначалися винятково для сервірування столу у королівських палацах.

— Які різновиди фруктовниць існують?

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— Перш за все, це вази для фруктів у формі чаші. Як і раніше, цей дизайн залишається одним з найпопулярніших.

Ваза для фруктів. 1840−1850 рр. Києво-Межигірська фаянсова фабрика.

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Дуже гарні витончені чаші на ніжці. Чим ширше піала, тим більше плодів зможе вмістити.

М. та Н. Пилипчуки. Чайний сервіз «Синява». Коростенський ФЗ. 1989.

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Гарно виглядають багаторівневі вази. Дво- або триярусні фруктовниці дозволяють не тільки подати відразу велику кількість фруктів, але й створити неординарні композиції, заощаджуючи при цьому місце.

Трирівнева ваза для фруктів Миколи та Валентини Трегубових «Горобина червона» являє собою три глибокі тарілки, які з’єднує порцеляновий стрижень у вигляді стовбура дерева горобини. Закруглені до верху борти тарілок дозволяють розташувати фрукти так, щоб вони не скочувалися та не випадали. При цьому подавати в ній можна не лише фрукти, а й різні солодощі: цукерки, пряники, мармелад та інші кондитерські вироби.



М. та В. Трегубови. Багаторівнева ваза для фруктів «Горобина червона». Коростенський ФЗ. 1988

Надзвичайно гарна фруктовниця-кошик із зібрання Сумського художнього музею ім. Н. Онацького. Як гарно виглядав він, наповнений яблуками, грушками, сливами…

Кошик Волокитинського фарфорового заводу з зібрання Сумського художнього музею ім. Н. Онацького

«Персик вважається символом довголіття»

— Мінімалістично та вишукано! У таких фруктовницях фрукти виглядають особливо апетитно, бо розмаїття фарб та малюнків не відволікає увагу. Саме тому, на думку тренд-аналітиків, так популярні сірі фасади кухонь. На їх фоні апельсини, мандарини, яблука, груші, хурма виглядають як справжній натюрморт.

— Фрукти — окраса не тільки святкового стола, вони можуть стати окрасою оселі, надаючи їй яскравих фарб та свіжості й у повсякденні. Фруктовниці часто можна зустріти у наборах для компоту. Наприклад, ось сет для компоту Миколи та Ніни Пилипчуків, де для фруктів передбачено кошик. На посуді зображені персик, агрус та смородина. Персик -- символ весілля в Японії та Китаї. Древо Життя, плід фей, який символізує весну, молодість, багатство, добрі побажання — як тільки не називали персик! Також він вважається символом довголіття.

М. та Н. Пилипчуки. Набір для компоту «Золотий персик». Коростенський ФЗ. 1986

— Які фруктовниці вітчизняних виробників, на вашу думку, найкрасивіші?

- Фарфорист Коростенського фарфорового заводу Костянтин Олійник експонував свої вироби на художніх виставках не тільки в Україні, але за кордоном -- у Німеччині, Аргентині… Дуже вишукана ваза для фруктів на фігурній ніжці з його столового сервізу «Синій птах».

К. Олійник. Столовий сервіз «Синій птах». Коростенський ФЗ. 1984

Фруктовниця зазвичай має круглу або овальну форму з відкритою верхівкою, що дає можливість легко брати з неї фрукти. Мені дуже подобається набір для напоїв «Дюшес», який отримав назву від сорту груш «дюшес», що в перекладі з французької означає «герцогиня»,. Ці груші мають дуже ніжну і соковиту м'якоть, тонку шкірку. Напоям — компотам, газованій воді, узвару — груші «дюшес» надають особливого смаку та аромату. Груша, за повір’ями, має магічну силу. В першу купіль дитини клали її гілочки, щоб дитя було стійким до життєвих випробувань у житті. Породіллі дають грушевий напій, аби мала сили побороти страждання і болі. Весільний коровай доповнюють гілочкою груші з колючками, аби молодята могли подолати сімейні негаразди.

М. та В. Трегубови. Набір для напоїв «Дюшес». Коростенський ФЗ. 1972

Взагалі мій улюблений декор щоденного посуду — фрукти. Надзвичайно гарний набір для десерту Василя Ущаповського та Ангеліни Жданової «Фрукти». Він має гарний легкий дизайн, який підійде для будь-якого інтер'єру.

В. Ущаповський, А. Жданова. Набір для десерту «Фрукти». КФЗ. 1972.

«Дуже апетитно виглядає фруктова нарізка. До того ж, це дуже зручна для гостей форма подачі фруктів»

— Як правильно подавати фрукти та ягоди? Наприклад, на офіційних прийомах не подають цілі персики або груші, щоб бризками не зіпсувати одяг.

- Обід або вечеря, зазвичай, закінчується подачею солодких страв. Асортимент їх дуже різноманітний. Це киселі, компоти, желе, муси, різні пудинги, запіканки, морозиво… Перед подачею десерту прибираємо весь використаний посуд і столові набори, а також, закуску, що залишилася, та хліб. Подавати фрукти можна як порціями, так і у великій фруктовниці. Для подавання порціями використовують десертні тарілки діаметром 200 міліметрів та спеціальні прибори.

Людмила Карпінська-Романюк: «Мій улюблений декор щоденного посуду — фрукти»

Фрукти попередньо миють та висушують, викладають гірками у фруктовниці. Плодоніжки при можливості зберігають. Ягоди — вишню та черешню -- подають з черенками. Полуницю — з плодоніжкою. Суницю, малину, ожину подають очищеними в креманках або піалах, їсти ці ягоди слід ложечкою. Цитрусові пропонують очищеними від шкірки, розділеними на часточки. Ананас нарізають кружальцями або шматочками. Виноград для зручності подають невеликими китицями. Ягоди винограду прийнято їсти зі шкіркою.

Дуже апетитно виглядає фруктова нарізка. До того ж, це дуже зручна для гостей форма подачі фруктів.

М. та В. Трегубови. Чайний сервіз «Наш сад». Коростенський ФЗ. 1989

— А чи виготовляли українські фарфорові мануфактури спеціальні піали для подачі полуниці, суниці, ожини?

— В 1970 році фарфористи Коростенського фарфорового заводу Микола та Валентина Трегубови створили для смачної полуниці, яка у Франції вважається сильним афродизіаком й входить до складу багатьох десертів, набір «Полуниця». Тут є й об’ємна ваза для самої ягоди, й ємкість для сметани чи вершків, й порційні глибоченькі мисочки.

М. та В. Трегубови. Набір для ягід «Полуниця». Коростенський ФЗ. 1970

Фруктовниці зазвичай ставлять на стіл, щоб мати доступ до свіжих фруктів та овочів в будь-який момент часу.

М. та В. Трегубови. Чайний сервіз «Фуксія». Коростенський ФЗ. 1989

Раніше «ФАКТИ» публікували розповідь Людмили Карпінської-Романюк про супниці, які є символом затишку домашнього застілля.

Фото у заголовку А. Мікеєва. Блюдо овальне. Кам'янобрідський фаянсовий завод. 1980-ті.

Фото з альбому Карпінської-Романюк

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