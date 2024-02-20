Чи чекаєте ви на торт на святковому столі, навіть якщо вже зовсім не голодні? Чи є у вас улюблений торт? Чи цікаво вам, як правильно його їсти: за допомогою десертної ложечки чи виделочки та ножа?

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Якщо хоч на два з цих трьох запитань ви відповіли ствердно, ця стаття буде для вас цікавою, бо мова піде про тортниці, які, мабуть, є у кожній родині. А інакше ж як подавати торт? У когось тортниця керамічна, у когось — порцелянова, трапляються тортниці і з кришталю. Зазвичай вони стоять у серванті і чекають свого часу. Адже святковий торт в оселі з’являється не просто так, має бути якась нагода — день народження, річниця весілля, новосілля…

В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкрасивіші тортниці вітчизняних виробників. Нагадаємо, що пані Людмила нещодавно розповідала про супниці, які символізують затишок домашнього застілля.

«Великою популярністю користуються тортниці на ніжці»

- Тортниця — це предмет сервірування, призначений для красивої та зручної подачі торта, — говорить Людмила Карпінська-Романюк.

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Л. Сухинська. Блюда для торту. Сумський ФЗ. 1995

Зазвичай у всіх сервізах чайних та для кави є кругле пласке блюдо. Його й використовують для подачі торта. Трапляються й прямокутні блюда, але вони менш універсальні. Обов'язковою умовою є пласка поверхня, щоб можна було взяти лопаткою ніжний бісквіт, не пошкодивши його.

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М. Пилипчук, О. Шевченко. Чайний сервіз «Поліські наспіви». Коростенський ФЗ. 1993.

Великою популярністю користуються тортниці на ніжці. Наявність ніжки робить подачу десерту ефектнішою. Крім того, тортниця на ніжці підносить торт над столом і залишає більше вільного місця для інших ласощів. Важливо, щоб ніжка була стійкою.

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— Які українські тортниці, на вашу думку, найкрасивіші?

- Ексклюзивні зразки ручної роботи з художнім розписом — найдорожчий сегмент порцелянової продукції. Тортниці з декольним малюнком (який фактично принтується) коштують дешевше, проте це не означає, що вони менш красиві і довговічні. Тортниця на столі — святковий акцент сервірування. Гарним, наприклад, є унікальний сет Миколи Козака «Свято» з оздобленням живописними та ліпними трояндами. До його складу входить, крім тортниці, глечик з покришкою, ваза для квітів, свічник, чашки.

М. Козак. «Набір для торта «Свято». Полонський фарфоровий завод. 1974

Блюдо для торту від чайного сервізу Миколи та Валентини Трегубових має мереживне обрамлення, яке робить подачу торта особливою.

М. та В. Трегубови. Чайний сервіз «Святковий». Коростенський ФЗ. 2003

— Красиво та ошатно!

— Дуже гарні тортниці можна побачити в сервізах Полонського фарфорового заводу. Наприклад, жовті хризантеми уособлюють багатство, процвітання та здоров'я.

З. Олексенко. Сервіз чайний «Хризантема». Полонський ФЗ. 1990.

Вишукані тортниці і у баранівських сетах. Соняшник -- символ Сонця, праці й достатку, сили і добробуту.

Набір для торту форми «Соняшник». Баранівський ФЗ. 1990 — ті.

Набір для торту Асі Мікеєвої — це комплект з круглих блюд, доповнений порційними тарілками.



А. Мікеєва. Набір для торту. Кам'янобрідський фаянсовий завод. 1972. З експозиції Кам'янобрідського музею

«У Франції ще у давнину кондитером могла бути лише та людина, яка мала художні здібності»

- Коли з’явився торт, сказати складно, — продовжує розповідь Людмила Карпінська-Романюк. — Існує думка, що торти з'явилися близько двох тисяч років тому, а батьківщиною їх є Італія. Слово ж «торт» в перекладі з італійської — вітіюватий, пишний. За іншою ж версією, прабатьками сучасних тортів є східні солодощі. Є й така версія, що батьківщина торта — Греція, адже у цій країні були знайдені давні малюнки красивої випічки, прикрашеної перетертими зернами. Новаторами ж у світі тортів вважаються французькі кондитери зі своїми неперевершеними десертами. До речі, у Франції ще у давнину кондитером могла бути лише та людина, яка мала художні здібності.

— Цікаво!

- У кожній країні існували свої звичаї. У давнину у Франції тортом називали великий круглий солоний пиріг, до складу якого обов'язково входило м'ясо. У 17 столітті в Англії багато незаміжних дівчат вірили, що якщо вони покладуть крихти від солодкого фруктового торта під подушку, то вночі їм насниться наречений. Білі весільні торти символізують ніжність та чистоту, як і білі сукні.

Людмила Карпінська-Романюк: «Тортниця має бути в оселі кожного, хто не уявляє свій дім без ласощів та гостей»

— Який ваш улюблений торт?

— З дитинства це «наполеон», який пекли мама, бабуся, тітка. Цей торт овіяний легендами. Розповідають, одного разу Жозефіна несподівано побачила Наполеона Бонапарта за фліртом з одною з фрейлін, він весело шепотів їй щось на вухо. Коли ревнива Жозефіна зажадала пояснень щодо того, що відбувається, імператор не розгубився і сказав, що ділився з фрейліною рецептом нового торта. І вже наступного дня шеф-кухар приготував цей багатошаровай торт з ніжним кремом.

«Тортниці можна використовувати й для подачі тістечок або канапе»

— Як правильно подавати торт?

- Якщо любите робити сюрпризи або шукаєте спосіб врятувати торт від обвітрювання при чаюванні в саду, тоді вам знадобиться тортниця з кришкою. Вітчизняні мануфактури не випускали тортниці з кришками, проте таку кришку сьогодні можна придбати окремо у багатьох магазинах. Якщо хочете, щоб навіть невеликий та скромний торт виглядав на мільйон, ваш варіант — тортниця на ніжці. Декор тортниці обирайте за своїм смаком.

М. Козак, З. Олексенко. Форма «Дарунок», малюнок «Жар — птиця». Полонський фарфоровий завод. 1993

— Як ще, окрім як для подачі торта, можуть використовуватись тортниці?

— Їх можна використовувати й для інших десертів, а також, наприклад, для канапе. Велике блюдо у сервізі завжди дуже зручне у побуті.

М. Козак, З. Олексенко. Набір чайний «Хвиля». Полонський фарфоровий завод. 2004

— Як вибрати тортницю?

М. Козак, З. Олексенко. Набір чайний «Попелюшка». Полонський фарфоровий завод. 1985

— Варто обирати тортницю з діаметром, наближеним до діаметра нижнього ярусу торта. Якщо блюдо для торту занадто велике, він «загубиться» на ньому і це виглядатиме не дуже гарно. Особисто мені подобається, коли видно лише бортик тортниці. На мою думку, сет для подачі торта має бути в оселі кожного, хто не уявляє свій дім без ласощів та гостей.

— Як подати торт не тільки правильно, але й красиво та зручно?

- Перед подачею десерту необхідно потурбуватися про те, щоб на столі не було зайвого посуду, сервірувати стіл десертними тарілками та приборами. Важливо, щоб торт був акуратно нарізаний порційно, і його шматочки естетично виглядали на десертній тарілочці. Щоб шматочки не розпалися на шляху від тортниці до тарілки, при їх перенесенні користуються кондитерською лопаткою або спеціальними щипцями. Згідно етикету, порцію торта з найпривабливішим декором має отримати іменинник або дитина. Ласують тортом, зазвичай починаючи з його вузького кінчика. Саме цим кінчиком має подаватись порція до людини, якій адресована. Ложечкою їдять м'які десерти (на основі бісквіта, йогурту, мусу…), за допомогою десертної вилки та ножа — ті, що мають щільну структуру (з пісочного тіста, вафельні, безе). Їсти торт треба не поспішаючи, насолоджуючись палітрою смаків та отримуючи задоволення.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з експерткою з фарфору Оленою Корусь: «Українська порцеляна експортувалась у чимало країн світу».

На фото у заголовку набір для торту. Полонський фарфоровий завод. 1982. Фото з заводського каталогу корпорації «Укрпромфарфор».

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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