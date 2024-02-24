Дрони поцілили в важливі установки: подробиці атаки на металургійний завод у липецьку

Українські спецслужби в ніч на 24 лютого атакували Новолипецький металургійний комбінат. Це один з найбільших подібних заводів росії, який працює на армію агресора.

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Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Як зазначають джерела, це також один із найбільших металургійних комбінатів рф. Він виконує велику кількість державних замовлень. Сировина із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. Тому для України — це законна ціль.

Після потужних вибухів на новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу.

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Як додають в українських спецслужбах, безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.

Зазначається, що власником ураженого комбінату є наближений до російського диктатора володимира путіна олігарх володимир лісін. За оцінками Forbes він входить в трійку найбагатших людей росії.

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За даними ЗМІ, до недавнього часу на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

Зазначимо, що минулої ночі у російському липецьку пролунали вибухи, а росіяни відразу поскаржилися на атаку дронів. Попри численні відео з місця подій губернатор липецької області, хоч і підтвердив факт пожежі на комбінаті, але стверджував, що постраждалих немає.

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Нагадаємо, що перед цим українські спецслужби організували атаку на кілька нафтопереробних заводів у Південному федеральному окрузі рф і в Ярославлі — вони виробляють паливо для потреб російської армії.

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