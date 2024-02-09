Українські безпілотники вразили два НПЗ у Краснодарському краї росії (відео)

У Краснодарському краї росії, де раніше під ударом опинилася нафтобаза в Туапсе, у ніч проти 9 лютого «інциденти» сталися відразу на двох нафтопереробних заводах.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє «Оперативний ЗСУ», посилаючись на джерела, безпілотники СБУ вдарили по Ільському та Афіпському НПЗ.

На Ільському вражена установка первинної переробки потужністю 3,6 млн. тонн на рік, без якої противник не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. Ціна такої установки — 50 млн. доларів США.

РЕКЛАМА

По Афіпському заводу безпілотники теж відпрацювали. Хоча роспабліки стверджують, що через падіння уламків БПЛА «пожежі не було і нічого не сталося». Обидва об'єкти знаходяться на відстані 20 км один від одного.

РЕКЛАМА

«Такі заводи — цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку та забезпечують паливом російські війська, але важливі для економіки росії. Бо росія — це Голіаф, що стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це далі, доки Голіаф не впаде», — зазначає джерело у СБУ.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що важливі об'єкти противника у Краснодарському краї активно горіли і минулого року — в районі Яблонівського мосту, а також на території селища Волна.

Фото — скріншот

324

Читайте нас у Facebook