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Українські безпілотники вразили два НПЗ у Краснодарському краї росії (відео)

13:12 9 лютого 2024
Пожежа на НПЗ

У Краснодарському краї росії, де раніше під ударом опинилася нафтобаза в Туапсе, у ніч проти 9 лютого «інциденти» сталися відразу на двох нафтопереробних заводах.

Як повідомляє «Оперативний ЗСУ», посилаючись на джерела, безпілотники СБУ вдарили по Ільському та Афіпському НПЗ.

На Ільському вражена установка первинної переробки потужністю 3,6 млн. тонн на рік, без якої противник не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. Ціна такої установки — 50 млн. доларів США.

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По Афіпському заводу безпілотники теж відпрацювали. Хоча роспабліки стверджують, що через падіння уламків БПЛА «пожежі не було і нічого не сталося». Обидва об'єкти знаходяться на відстані 20 км один від одного.

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«Такі заводи — цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку та забезпечують паливом російські війська, але важливі для економіки росії. Бо росія — це Голіаф, що стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це далі, доки Голіаф не впаде», — зазначає джерело у СБУ.

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Нагадаємо, що важливі об'єкти противника у Краснодарському краї активно горіли і минулого року — в районі Яблонівського мосту, а також на території селища Волна.

Фото — скріншот

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