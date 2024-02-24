Боремось і переможемо: Зеленський звернувся до українців з Гостомеля (відео)

У другу річницю ганебного нападу росії на нашу країну президент Володимир Зеленський звернувся до кожного українця з Гостомеля, звідки ворог хотів «взяти Київ та Україну за три дні».

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Відеозвернення Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

«Великий народе великої країни! Неймовірно пишаюсь кожним, кожною. Захоплююсь кожним і кожною. Вірю в кожного і кожну. Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась країна наша.

Саме тому до слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах. Саме тому біля слова мир завжди звучить: справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди стоятиме слово Незалежна. Боремось за це. І переможемо. У найкращий день нашого життя. Дякую всім вам воїни, нашому народу і всім у світі, хто стоїть поруч з нами і правдою. Слава Україні!" — зазначив він.

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Разом із союзниками президент вшанував пам’ять загиблих захисників та захисниць хвилиною мовчання.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року о 3:40 ранку росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Весь цей час росіяни продовжують вбивати мирне населення, руйнувати міста, знищувати села, інфраструктуру, лікарні, школи, дитячі садочки в Україні. Тому мир може дійсно бути тільки на наших умовах, і тільки за нашої перемоги.

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Як відомо, в трагічну для України дату до нас завітало багато світових лідерів, з частиною з них президент Зеленський зустрівся у Львові, а з іншими — вже у Києві.

Фото Офісу президента

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