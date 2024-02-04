Знову на сцені: Алла Пугачова весело станцювала на концерті Христини Орбакайте (відео)

Алла Пугачова, яка останнім часом помітно помолодшала та пострункішала, давно не виступає з сольними концертами. Співачка вирішила присвятити життя вихованню дітей. Водночас вона не відмовляється від можливості взяти участь в шоу інших виконавців.

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Тому артистка не могла оминути увагою і концерт своєї старшої доньки, який Христина Орбакайте дала в Ізраїлі. Захід відбувся влітку минулого року, проте ролик, знятий на концерті, з'явився у мережі лише зараз.

На кадрах видно, як Пугачова піднялася на сцену разом з Максимом Галкіним. Там Алла Борисівна стала танцювати разом з дочкою та чоловіком.

Христина була рада знов бачити матір на сцені і періодично з ніжністю пригортала її.

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Для виходу у світ народна артистка вибрала чорну базову футболку, доповнивши її блискучою довгою сорочкою, світлі скінні та зручні білі кросівки.

Трохи згодом співачки знову зустрілися на сцені і виконали ще одну зворушливу пісню.

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Концерти чоловіка, до речі, Примадонна так активно не відвідує, оскільки він гастролює здебільшого по всьому світу. Разом з тим серед шанувальників досить популярні їхні спільні номері, які майбутнє подружжя записувало ще на початку 2000-х років.

Але у світі є не тільки прихильники Максима Галкіна, а і його недруги. Так в Об'єднаних Арабських Еміратах артиста оштрафували на 100 тисяч дирхам (більше мільйона гривень) та заборонили виступати. І все це за проукраїнську позицію гумориста.

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