Іран заперечує відправку балістичних ракет до росії, заявляючи, що нещодавні повідомлення є «необґрунтованими», йдеться в заяві Постійного представництва Ісламської Республіки Іран при Організації Об'єднаних Націй. Раніше повідомлялося, що за словами іранських джерел, країна надала близько 400 ракет, серед яких багато балістичних малої дальності «Фатех-110» та «Золфагар».

ВІДЕО ДНЯ

«Хоча не існує жодних чинних міжнародних обмежень або заборон на продаж балістичних ракет, Іран вважає себе морально зобов'язаним утриматися від операцій зі зброєю на час триваючого конфлікту між росією і Україною», — йдеться в заяві, цитує CNN.

Таке рішення було прийнято, щоб утриматися від «сприяння продовженню війни», йдеться в заяві.

Білий дім попередив про «поглиблення військових зв'язків» між росією та Іраном, які допомагають надавати матеріали для підтримки війни президента путіна проти України. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі передбачив подальші санкції проти Ірану і заявив, що адміністрація «готова піти далі, якщо Іран продасть балістичні ракети росії».

РЕКЛАМА

Кірбі заявив, що США уважно стежать за тим, чи надав Іран балістичні ракети росіянам, але чиновники «не бачили жодних підтверджень того, що ракети дійсно перемістилися» між країнами.

Раніше повідомлялося, що президент Байден оголосив про нові санкції.

РЕКЛАМА

46

Читайте нас у Facebook