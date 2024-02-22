Іран відправив росії сотні балістичних ракет і заявив, що їх буде ще більше

Іран надав росії велику кількість потужних балістичних ракет класу «земля — земля», поглиблюючи військову співпрацю між двома країнами, що перебувають під санкціями США, повідомили Reuters декілька джерел. За словами іранських джерел, країна надала близько 400 ракет, серед яких багато балістичних малої дальності «Фатех-110», таких як «Золфагар». За словами експертів, ця ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

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За словами одного з іранських джерел, постачання розпочалося на початку січня після того, як наприкінці минулого року в Тегерані та москві відбулися зустрічі між іранськими й російськими військовими та представниками служб безпеки, на яких були укладені відповідні угоди. Іранський військовий чиновник, який, як і інші джерела, попросив не називати його ім’я через чутливість інформації, повідомив, що було щонайменше чотири поставки ракет і що їх буде ще більше найближчими тижнями. Він відмовився надати подробиці.

Інший іранський високопосадовець сказав, що деякі ракети були відправлені до росії кораблями через Каспійське море, а інші були перевезені літаком.

«Буде ще більше поставок, — сказав інший чиновник. — Немає ніяких причин приховувати це. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, в яку ми захочемо».

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Термін дії обмежень Ради Безпеки ООН на експорт Іраном деяких ракет, безпілотників та інших технологій закінчився в жовтні. Однак Сполучені Штати та Європейський союз зберегли санкції щодо іранської програми балістичних ракет на тлі занепокоєння з приводу експорту зброї маріонеткам на Близькому Сході та в росію.

Четверте джерело, знайоме з цим питанням, підтвердило, що росія нещодавно отримала велику кількість ракет з Ірану.

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Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив на початку січня, що Сполучені Штати стурбовані тим, що росія близька до отримання балістичної зброї малої дальності від Ірану на додаток до ракет, які вона вже отримала від Північної Кореї.

Американський чиновник повідомив агентство Reuters, що Вашингтон бачив докази того, що переговори активно просуваються, але поки що немає жодних ознак того, що поставки відбулися.

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Джеффрі Льюїс, експерт Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї, заявив, що ракети сімейства «Фатех-110» «Золфагар» є високоточною зброєю.

«Вони використовуються для наведення на об'єкти, які мають високу цінність і потребують точного ураження», — сказав Льюїс, додавши, що 400 боєприпасів можуть завдати значної шкоди, якщо будуть використані в Україні. При цьому він зазначив, що російські бомбардування вже були досить жорстокими.

Українське військове джерело повідомило Reuters, що Київ не зафіксував використання іранських балістичних ракет російськими військами.

Київ неодноразово звертався до Тегерана з проханням припинити постачання до росії безпілотників, які разом з ракетами стали основним інструментом московських атак на українські міста та інфраструктуру на великих відстанях. Іран спочатку заперечував постачання безпілотників до росії, але через кілька місяців заявив, що надав невелику кількість перед тим, як москва розпочала війну проти України у 2022 році.

Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, аналітичного центру у Філадельфії, сказав, що постачання ракет з Ірану дасть росії ще більшу перевагу на полі бою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росія використала проти українських сил балістичні ракети та пускові установки, поставлені Північною Кореєю.

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