Вишневський або Калмиков. Кандидатуру на посаду голови НАЗК обрали, не чекаючи завершення конкурсу, — ЗМІ

Кандидатуру нового керівника Національного агентства запобігання корупції, ймовірно, визначено до завершення кадрового конкурсу. Його результати мають оголосити завтра, 25 лютого. Про це повідомляє Коментарі з посиланням на джерела.

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За їх інформацією, НАЗК очолить колишній заступник голови агентства Андрій Вишневський. Запасним кандидатом називають Дмитра Калмикова, — керівника департаменту антикорупційної політики НАЗК.

Про це ще до завершення конкурсу команді агентства повідомив перший заступник керівника Артем Ситник 22 лютого під час закритої наради.

«Під час наради Артем Ситник повідомив, що переможцем конкурсу буде Андрій Вишневський, запасний варіант, на випадок форс-мажору — Дмитро Калмиков. Ситник попередив, що все відбуватиметься дуже швидко. Через три дні, 25 лютого, комісія оголосить переможця», — пише видання.

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Призначити на посаду переможця конкурсу має Кабмін. Наступним кроком після цього стане заміна заступників.

За даними видання, Ситник, за домовленістю з Вишневським та Калмиковим, залишиться на посаді першого заступника та відповідатиме за функцію фінансового контролю.

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Калмиков отримає посаду заступника. На випадок форс-мажору, головою стане Калмиков, а Вишневський - заступником.

«Чутки про угоду Калмикова та Вишневського з Ситником, який через «Центр протидії корупції» забезпечить одному перемогу, іншому — заступника, в обмін на збереження собі посади першого заступника та їх невтручання у контроль (фінансовий контроль — повноваження з перевірки декларацій - ред), були давно. Думали стандартний шум. Коли Ситник це підтвердив, зрозуміли, що далі буде «друзям все, ворогам — закон», — на умовах анонімності розповів виданню один зі співробітників НАЗК, що був присутній на закритій нараді.

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Також повідомляється про зміну штатного розкладу. Планується ліквідувати підрозділ, який займався питаннями, пов’язаними з притягненням до відповідальності Росії та її посібників. Звільнити команди внутрішнього контролю та HR. Загалом звільнити планується близько 50% персоналу агентства.

«НАЗК має боротися з непотизмом, просувати прозорі конкурси для призначення на державні посади. Імітація конкурсу, якою він (Артем Ситник — ред) хизується перед командою, ставить жирний хрест на майбутніх чотирьох роках роботи НАЗК», — повідомило виданню ще одне анонімне джерело в НАЗК.

Судячи з публікацій ЗМІ, Калмиков і Вишневський мають не найкращу репутацію. У 2017 році рідний брат Калмикова був засуджений за фінансування тероризму, а сам він нібито має зв’язки з так званою «ЛНР».

Вишневський фігурував у кількох провадженнях, був викритий при використанні підробленого документу про непридатність до військової служби та звільнений з НАЗК за неналежне виконання обов’язків за результатом службового розслідування.

Нагадаємо, ​​​​15 січня 2024 року минув термін повноважень голови НАЗК Олександра Новікова. Нового очільника призначає Кабмін за результатами відкритого конкурсу, строк повноважень — 4 роки.

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