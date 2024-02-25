Одноклубник українця введений у штучну кому після моторошного зіткнення з суперником (відео)

Одноклубника футболіста збірної України Данила Ігнатенка, форварда «Бордо» Алберта Еліса було доправили до лікарні після серйозної травми голови на 1-й хвилині матчу другого французького дивізіону проти «Генгама», повідомляє L'equipe.

ВІДЕО ДНЯ

Вже на 34-й секунді зустрічі 28-річний нападник збірної Гондурасу зіткнувся головами із захисником «Генгама» Донатьєном Гомісом і впав на газон. Лікарі близько восьми хвилин надавали футболістові допомогу на полі, після чого Еліса доправили до лікарні, де ввели у стан штучної коми.

Цього сезону форвард із Гондурасу у 22 матчах забив за свою команду 5 м'ячів. Вже без нього «Бордо» зумів обіграти «Генгам» з рахунком 1:0 (четверта поспіль домашня перемога команди Ігнатенка) і посідає у турнірній таблиці 13-е місце. Щоправда, відставання від 4-ї позиції — лише 6 очок.

«Перемогу над „Генгамом“ ми присвячуємо нашій „пантері“ Альберту Елісу. Одужуй!», — написав після гри в соцмережі головний тренер «Бордо» Альберт Рієра.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубник Мессі потрапив у реанімацію у тяжкому стані після падіння з коня.

Фото ФК «Бордо»

РЕКЛАМА

244

Читайте нас у Facebook