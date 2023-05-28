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Спорт

Впав з коня і отримав копитом у шию: одноклубник Мессі потрапив до реанімації у тяжкому стані

18:46 28 травня 2023
Серхіо Ріко

Іспанський воротар «ПСЖ» Серхіо Ріко, який став напередодні з командою Ліонеля Мессі чемпіоном Франції, отримав серйозну травму під час верхової їзди і перебуває в реанімації, повідомляє Marca.

Інцидент стався вранці 28 травня в Іспанії, куди 29-річний голкіпер вирушив після матчу у Страсбурзі. Під час катання в коня Ріко на великій швидкості врізався інший кінь. Серхіо впав на землю і отримав копитом по шиї. Постраждалого вартового воріт парижан із черепно-мозковою травмою терміново доправили гелікоптером до однієї з лікарень Севільї, де у Ріко діагностували крововилив у мозок. Лікарі оцінюють стан воротаря «ПСЖ» як тяжкий.

Зазначимо, що цього сезону Ріко не провів жодного матчу у всіх турнірах. Востаннє він виходив на поле навесні 2022-го у складі «Мальорки», за яку виступав на правах оренди.

Додамо, що учасник Євро-2016 Серхіо Ріко — дворазовий переможець Ліги Європи у складі «Севільї». Крім того, він триразовий чемпіон, дворазовий володар Кубка Франції, а ще переможець Суперкубка країни та Кубка ліги у воротарському светрі «ПСЖ».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з футболу потрапив із дітьми у жахливу ДТП.

Фото ФК «ПСЖ»

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