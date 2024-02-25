Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці: пошкоджено десятки житлових будинків та інших будівель (фото, відео)
Окупаційна армія, яка у ніч проти 25 лютого атакувала Україну «шахедами», потужно била по Донеччині. Ворог застосував ракети С-300.
За інформацією очільника обласної ОВА Вадима Філашкіна, у Мар'їнській громаді (Покровський район) обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Максимільянівка. Серед ночі росіяни обстріляли Селидове — пошкоджено кав'ярню.
В Краматорському районі у Костянтинівці поранено людину, пошкоджені 3 заклади освіти, 2 адмінбудівлі, 12 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 21 крамниця і 19 торгових павільйонів, храм і об'єкт інфраструктури. У Лиманській громаді пошкоджено 3 будинки у Закітному.
В Бахмутському районі у Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверській громаді пошкоджено будинок і адмінбудівлю у Свято-Покровському. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.
«Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З області евакуйовано 81 особу, у тому числі 11 дітей», — додав Вадим Філашкін.
В «Укрзалізниці» додали, що під ударом опинився й вокзал у Костянтинівці, який повністю зруйнований. Вокзал вже тривалий час не працював, не приймав поїзди та не обслуговував пасажирів.⠀
До початку повномасштабного вторгнення Костянтинівка була кінцевою станцією понад десяти поїздів далекого сполучення та понад 15 поїздів приміського сполучення. Сам будівля мала також історичну та мистецьку цінність.
Нагадаємо, що у Покровському районі, що на Донеччині, під час ракетного удару у січни загинули 6 місцевих мешканців, у тому числі й двоє дітей. СБУ затримала російську інформаторку — саме за її «наведенням» 6 січня рашисти завдали ракетного удару по житловій забудові.
Фото зі сторінки В. Філашкіна96
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