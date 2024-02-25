Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці: пошкоджено десятки житлових будинків та інших будівель (фото, відео)

Окупаційна армія, яка у ніч проти 25 лютого атакувала Україну «шахедами», потужно била по Донеччині. Ворог застосував ракети С-300.

За інформацією очільника обласної ОВА Вадима Філашкіна, у Мар'їнській громаді (Покровський район) обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Максимільянівка. Серед ночі росіяни обстріляли Селидове — пошкоджено кав'ярню.

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В Краматорському районі у Костянтинівці поранено людину, пошкоджені 3 заклади освіти, 2 адмінбудівлі, 12 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 21 крамниця і 19 торгових павільйонів, храм і об'єкт інфраструктури. У Лиманській громаді пошкоджено 3 будинки у Закітному.

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Фото В.Філашкіна

Фото В.Філашкіна

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В Бахмутському районі у Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверській громаді пошкоджено будинок і адмінбудівлю у Свято-Покровському. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.

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«Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З області евакуйовано 81 особу, у тому числі 11 дітей», — додав Вадим Філашкін.

В «Укрзалізниці» додали, що під ударом опинився й вокзал у Костянтинівці, який повністю зруйнований. Вокзал вже тривалий час не працював, не приймав поїзди та не обслуговував пасажирів.⠀

Фото "УЗ"

Фото "УЗ"

До початку повномасштабного вторгнення Костянтинівка була кінцевою станцією понад десяти поїздів далекого сполучення та понад 15 поїздів приміського сполучення. Сам будівля мала також історичну та мистецьку цінність.

Нагадаємо, що у Покровському районі, що на Донеччині, під час ракетного удару у січни загинули 6 місцевих мешканців, у тому числі й двоє дітей. СБУ затримала російську інформаторку — саме за її «наведенням» 6 січня рашисти завдали ракетного удару по житловій забудові.

Фото зі сторінки В. Філашкіна

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