«Я відчуваю свій борг»: український телеведучий у річницю вторгнення поділився особистим

Український ведучий Анатолій Анатоліч, який нещодавно розповів, як намагався стати на облік до ТЦК, та зізнався, що його викладачем в Криворізькому університеті був батько президента Олександр Зеленський, поділився щемливим дописом, як війна змінила життя його найменшого сина Ніла, який народився влітку 2021 року.

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«Два роки тому Ніл покидав наш дім в колисці. Він ще тоді не вмів ходити. І певно, що в його спогадах не буде тієї паніки, яка його оточувала. Зараз йому 2.5. Половину свого життя він провів не вдома. Бо і до війни він багато часу провів за кордоном. А потім, як і мільйони дітей, був вимушений бути не вдома».

Тоді, пригадує шоумен, два роки тому вони з родиною не знали, що ворог в кількох десятках кілометрів від них.

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«Зараз Ніл вдома. Завдяки героїчним діям сил оборони. А я чудово розумію, що своїм вцілілим домом, і тим, що мій син може бути в Україні, я завдячую ЗСУ. Я відчуваю і розумію свій борг. І, відповідно, свої обов'язки, і що я маю робити для нашої спільної перемоги. Поцілуйте своїх близьких. І якщо ви вдома, то не забувайте, якою ціною».

Раніше повідомляли, що Анатоліч різко висловився про вчинок Шепелєва: «Визнав себе частиною цієї бл… ї нацистської системи».

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