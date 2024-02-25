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«Наші плани щодо контрнаступу восени минулого року були на столі Кремля до того як почався контрнаступ», — Зеленський

19:17 25 лютого 2024
Володимир Зеленський

Плани контрнаступу ЗСУ були на столі в Кремлі ще до того, як почався цей контрнаступ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

«Наші плани щодо контрнаступу восени минулого року були на столі Кремля до того як почався контрнаступ. Крапка. Тому не буду казати деталі нового плану. Чим менше людей знає плани ЗСУ, тим швидше буде перемога», — заявив він.

Зеленський назвав третій рік переломним.

«Вся ця війна про мужність людей. Всі роки мужності. Перший рік — це було виживання. Це був страшний рік. Другий — рік стійкості. В усіх напрямках. Хлопці на полі бою, а Захід об'єднався. Третій рік — переломний… І тому нам потрібна і мужність, і стійкість, аби вижити. Від цього року буде залежати формат війни», — сказав він.

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Президент повідомив, що є новий план контрнаступу.

«Є план (контрнаступу), чіткий, деталі не можу сказати, не маю на це право, цей план повʼязаний зі зміною керівництва, планів буде готуватись кілька через витік інформації», — заявив Зеленський.

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Як писали «ФАКТИ», президент також назвав під час прес-конференції втрати ЗСУ у війні з росією.

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