Столтенберг про контрнаступ: українці продовжують рух

В інтерв'ю виданню POLITICO лідер НАТО Єнс Столтенберг, повноваження якого подовжено ще на рік, заявив, що він ще не бачив багатьох бунтівних найманців у білорусі, але йде підготовка до їхнього прийому. В інтерв'ю виданню POLITICO в середу він сказав, що сили «Вагнера» продовжують діяти в Африці і далеко від лінії фронту в Україні, але до білорусі прибуло не так багато найманців.

Білоруський самопроголошений лідер олександр лукашенко домовився про те, щоб пригожин відправився до країни після невдалого заколоту в росії, що викликало побоювання щодо можливої майбутньої присутності «Вагнера» в регіоні.

«Ми бачили певну підготовку до розміщення сил „Вагнера“, — сказав Столтенберг. -Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається в білорусі. Ми бачимо, що сили „Вагнера“ продовжують діяти в Африці».

Тим не менш, Генеральний секретар був обережним у своїй оцінці того, що чекає на «Вагнер» далі.

«Я думаю, що ще трохи зарано робити остаточні висновки про наслідки останніх подій для «Вагнера», — сказав він.

Відповідаючи на запитання про контрнаступ України, Генеральний секретар був налаштований оптимістично, але визнав значні виклики, з якими стикаються сили Києва на полі бою.

«Українці досягли прогресу, але вони ведуть запеклі бої, — сказав він. — Вони стикаються з важкою місцевістю і з глибоко закопаним російським опором. Звичайно, це вплинуло на темпи прогресу. Війни важко передбачити».

Українці, додав Генеральний секретар, «продовжують тиснути, вони продовжують досягати певного прогресу».

Раніше «ФАКТИ» публікували коментар білоруської опозиціонерки та голови правозахисної організації «Наш дім» Ольги Карач про ситуацію з пригожиним: країнам-сусідам слід очікувати провокацій від білоруського режиму.

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