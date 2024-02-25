«Я вдячний «нордикам»: Зеленський про активну підтримку Данії

25 лютого президент України Володимир Зеленський під час великої пресконференції, коментуючи допомогу різних країн сказав, що для деяких війна в Україні — це бізнес. У той же час президент подякував Данії.

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«Я дуже вдячний деяким державам. Коли маленька Данія для нас, вибачте, велика держава! Я не запитую, де вони беруть зброю! Молодці! Знаходять! Вони працюють», — сказав Зеленський.

Він відмітив, що на початку повномасштабного вторгнення «нордики» були скептично налаштовані, а зараз всі скандинавські країни нам допомагають.

«Багато чого залежить від лідерів. Коли лідери спілкуються зі своїм народом, роз’яснюють, показують. Ну, й люди молодці, що підтримують суспільною думкою. Нещодавно зустрічалися з Метте (прем'єрміністерка Данії Метте Фредеріксен. — Авт.) у Львові», — додав він.

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Також Зеленський наголосив, попри втомленість суспільств у деяких країнах, у Данії така підтримка тільки зростає.

«Через два роки війни! Мені здається, що це дуже правильна позиція!», — наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, Данія цілковито підтримує територіальну цілісність та суверенітет України у її міжнародно визнаних кордонах й розгорнула активну міжнародну діяльність на підтримку нашої країни.

Так, 22 лютого Данія погодила пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд крон (247,40 млн доларів).

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«Час Україні не допомагає, на полі бою важлива лише дія. Боротьба України за волю — наша боротьба», — сказала Фредеріксен.

Також раніше Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію. А Міноборони Данії заявило, що Україна отримає перші данські F-16 вже цього літа.

Раніше Зеленський назвав втрати ЗСУ під час війни.

Ілюстративне фото

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