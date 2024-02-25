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Події

Окупанти знову розстріляли бійців ЗСУ, що здалися в полон (відео 18+)

19:59 25 лютого 2024
Розстріл полонених

Після розстрілу поранених військових ЗСУ в Авдіївці, російські окупанти вбили українських військовополонених. Про це повідомив Telegram-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами».

«Цього разу вони розстріляли 9 українців, що здались у полон у районі с. Іванівське поблизу Бахмута», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: «Росіяни в Авдіївці поранених у полон ніколи не брали»: рідні українського бійця, розстріляного окупантами під час виходу ЗСУ

Як писали «ФАКТИ», днями окупанти вбили трьох українських полонених поблизу Роботиного.

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