Окупанти знову розстріляли бійців ЗСУ, що здалися в полон (відео 18+)
Після розстрілу поранених військових ЗСУ в Авдіївці, російські окупанти вбили українських військовополонених. Про це повідомив Telegram-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами».
«Цього разу вони розстріляли 9 українців, що здались у полон у районі с. Іванівське поблизу Бахмута», — йдеться у повідомленні.
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Як писали «ФАКТИ», днями окупанти вбили трьох українських полонених поблизу Роботиного.139
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