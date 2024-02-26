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Шоу-бізнес

Худі Андрія Хливнюка продали в Берліні за вражаючу суму

12:11 26 лютого 2024
Андрій Хливнюк

Під час концерту в Берліні гурту «Бумбокс», який зараз перебуває з «Дронотуром» європейськими містами, глядачі задонатили вражаючу суму. Лотом на аукціоні було худі лідера гурту Андрія Хливнюка, точніше його підрозділу «Софія», в якому музикант служить під позивним БУМ. Торг почали з 600 євро. Зрештою худі продали за вражаючу суму — 10 000 євро.

«10 000 євро задонатив в Берліні (вдруге) Влад Савченко! 10 000 євро — це 20 FPV-дронів для ЗСУ. Дякуємо. Разом переможемо», — прокоментував «Бумбокс».

Нагадаємо, лідер гурту «Бумбокс» під час війни став пілотом ударного дрона. Під час виступу гурту 22 лютого в Гаазі, музикант емоційно висловився про те, коли знову буде виконувати російськомовні хіти.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Тоня Матвієнко передала на аукціон унікальну річ Ніни Матвієнко.

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Фото: instagram.com/boomboxfamily

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