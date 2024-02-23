Андрій Хливнюк назвав категоричні умови, за яких знову співатиме російські пісні

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який під час війни став пілотом ударного дрона, наразі перебуває в Європі з «Дронотуром». Під час виступу 22 лютого в Гаазі, музикант емоційно висловився про те, коли знову буде виконувати російськомовні хіти, які люблять і співають в багатьох країнах світу.

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Хливнюк назвав конкретні умови. Вони стосувалися існування країни-агресора та її загарбницької політики щодо України.

«Коли настане той час, коли ви заспіваєте свої російськомовні пісні… Та без проблем! Масове повстання, вбивство лідерів Кремля, спалення нафіг того Кремля, росіяни нанизують голови і сраки цих д*вбо*бів просто на стовпи — і будь ласка, будуть „Вахтерам“, все, що ви хочете», — емоційно сказав Андрій Хливнюк, на що отримав бурхливу хвилю оплесків.

Також він зазначив, що Україна є багатонаціональною, мультикультурною державою, яка приймає вибір кожного, а росію — просто територією, яка опинилася під владою «лютих упирів».

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«Добрі люди, які сьогодні тут зібралися, вони, у принципі, космополітичні, як мені здається. Україна — багатонаціональна держава насправді, і багаторелігійна, і мультикультурна. Ви можете бути представником будь-якої етнічної групи. Під рашистською п… дерацією ми маємо на увазі просто певну територію, яка опинилася під владою лютих упирєй, кончених дебілів», — додав музикант.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що багато артистів через російське вторгнення відмовилися від російського репертуару або переклали свої пісні на українську.

Зокрема Макс Барських заявив, що більше не писатиме російською. А Тіна Кароль повністю відмовилась від своїх хітів російською, надавши право перекласти їх молодим виконавцям.

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Проте співачка Світлана Лобода продовжує співати російською. Вона заявила, що не російська мова вбиває дітей.

Фото: instagram.com/andriihorolski

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