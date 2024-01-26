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«Мама була б щасливою»: Тоня Матвієнко передала на аукціон цінну річ Ніни Митрофанівни

13:07 26 січня 2024
Тоня Матвієнко та Ніна Матвієнко

Співачка Тоня Матвієнко приєдналася до благодійного аукціону та передала в якості лота цінну річ своєї легендарної матері Ніни Матвієнко, яка пішла у засвіти у жовтні минулого року. Артистка надала срібну каблучку.

Про це розповіла ведуча проєкту «Ближче до зірок» Наталі Солонік. На благодійному аукціоні збиратимуть кошти на FPV дрони для українських військових, які захищають Україну від окупантів на південному напрямку.

«Ця каблучка для мене дуже дорога. Я сподіваюся, що вона принесе користь захисникам і захисницям. Я буду дуже рада цьому, і я знаю, що мама — також. Мама була б щасливою, якби ця каблучка принесла Україні користь. Слава ЗСУ! Слава Україні», — прокоментувала Матвієнко.

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Охочі отримати каблучку Ніни Матвієнко мають задонатити суму від 100 гривень на збір на дрони для українських захисників.

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Нагадаємо, Тоня Матвієнко присвятила матері чуттєву пісню «Сік землі».
Тоня розповіла, як важко вона переживає втрату матері та оприлюднила її останнє звернення.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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