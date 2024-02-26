«Жодна зі сторін не виграє та не програє»: військовий науковець про війну в Україні

Породжувати хибні надії — не робота науковців, вважає доцент військової науки з Фінляндії Ілмарі Кайхкьо. Він вважає, що, найімовірніше, жодна зі сторін у війні не переможе та не програє, але буде змушена поступитися своїми цілями за столом переговорів.

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«Дослідники також перебувають під тиском, щоб підтримувати надію в розпал війни, хоча це не повинно бути роботою експерта», — каже Ілмарі Кайхкьо, пише yle.fi.

Кайхкьо визнає, що в минулому він висловлював надто оптимістичні думки щодо того, чи може Україна перемогти.

«Коли експерт бачить пригнічених людей, наприклад, виступаючи на публічних заходах, він хоче дати якийсь проблиск надії, навіть якщо для цього не обов'язково є підстави, — каже Ілмарі Кайхкьо. — Наприкінці мені довелося сказати, що я все ж таки обережний оптиміст. Згодом мені стало соромно, що я це сказав, бо я не був оптимістом. Я просто відчував, що мушу щось сказати. Якщо порівняти цю маленьку надію з усім, що було сказано раніше, що залишиться в умах і серцях людей? Це залежить від них самих».

За словами Ілмарі, дослідників можна критикувати, якщо вони не представляють аналіз, сприятливий для України. З іншого боку, ЗМІ критикують за те, що вони подають занадто багато негативних новин, додала Мінна Холопайнен, головний редактор STT.

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«ЗМІ кидаються з однієї крайності в іншу. Спочатку вони переоцінюють шанси України, а потім — російську загрозу. Найімовірнішим сценарієм є те, що жодна зі сторін не виграє і не програє, але буде змушена поступитися за столом переговорів», — вважає Кайхкьо.

Як раніше розповідали «ФАКТИ», у Бундестазі відповіли, хто в Німеччині є носіями ідеї «нового Мінська» та назвали умову для перемоги України.

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