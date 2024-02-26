Доньку Олі Полякової звинуватили в крадіжці одягу: як пояснює ситуацію Маша

Старша донька української співачки Олі Полякової Маша, яка заробляє близько 100 тисяч гривень на своєму блозі, попала у гучний скандал стосовно набагато меншої суми. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Зокрема, український бренд одягу звинуватив 18-річну блогерку у крадіжці їхнього одягу на майже 8 тисяч гривень. Магазин нібито у серпні минулого року домовився з Машею про рекламу. Вони все узгодили, а блогерка отримала одяг. Але рекламу так і не зробила. Спочатку вона годувала обіцянками, а потім припинила виходити на зв'язок. У магазині одягу говорять, що намагалися вирішити цю ситуацію та не хотіли скандал виносити на публіку. Однак, коли помітили, що Маша носить їхні речі, які мала б прорекламувати, терпець увірвався.

«До останнього не хотіли виносити цю ситуацію на загал. Намагалися вирішити всіма доступними способами: неодноразово пробували достукатися до Марії, навіть писали на пошту і самій Олі», — йдеться в повідомлення магазину одягу.

Маша теж не стала мовчати та розповіла власну версію. Блогерка підтвердила, що дійсно домовленість про рекламу була. Утім, вона не змогла її виконати, адже потрапила до лікарні.

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«Нещодавно в інтернеті з'явилося якесь відео, де якийсь бренд звинувачує мене в крадіжці. Це дійсно дуже неприємна ситуація, адже я мала викласти рекламу по бартеру, не за гроші, але, на жаль, потрапила до лікарні, тому вчасно не змогла зробити рекламу», — пояснила Маша.

Блогерка говорить, що пропонувала оплатити отриманий одяг, однак їй не надіслали рахунки. Нині ж, за словами доньки Полякової, бренд почистив їхнє листування та просто намагається хайпувати на її імені.

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«На жаль, люди не увійшли в моє положення і вирішили просто хайпонути на моєму імені. Коли я запропонувала оплатити товар, мені не надіслали реквізити ФОП, підчистили листування і не відповідали. Розумію, ситуація неприємна, розумію, скандал привертає більше уваги», — додала Маша.

Нагадаємо, у лютому Маша Полякова потрапила до лікарні. Марія не уточнила причину госпіталізації. Проте її мати Оля Полякова звернулася до доньки та до всіх молодих людей, щоб вони більше дбали про своє здоров’я та з розумом ставилися до того, що вони роблять та споживають.

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