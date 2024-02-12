Сама себе забезпечує: старша донька Полякової зізналася, скільки заробляє

Старша донька співачки Оля Полякової — Маша, яка повторила екстравагантний образ зіркової мами, вразила своїми заробітками в соцмережах. 19-річна дівчина розповіла, що живе окремо від батьків та сама себе забезпечує. Маша поділилася, що зараз мешкає в квартирі, яку їй залишила після смерті бабуся.

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«У мене у бабусі була квартира, вона померла до повномасштабної війни. І зараз я живу в її квартирі. Мені так подобається. Подарунок ще на мене не записаний, але перспектива відчувається», — розповіла Маша Полякова в інтерв'ю Люкс ФМ.

Зараз вона навчається в консерваторії та працює, розвиває свій блог. За словами Маші, батькі не дають їй грошей. Каже, що їй вистачає того, що заробляє сама. В місць виходить приблизно 100 тисяч гривень.

«У нас немає такого, щоб батьки мені давали гроші, тому що я працюю. Я — блогерка. У мене багато зараз реклами в TikTok та Instagram, ефіри веду…», — зізналась Маша.

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Вона каже, що завжди має в гаманці 100 долларів у випадку непередбачуваних ситуацій. Каже, що ці гроші не витрачає.

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Нагадаємо, Маша Полякова покинула навчання в Лондоні й обрала навчання в Україні. Вона вступила до Національної музичної академії в Києві на композиторське відділення. Нещодавно Маша пережила операцію.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

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