Донька Олі Полякової знову опинилася на лікарняному ліжку

Старша донька співачки Олі Полякової — Маша, яка нещодавно перенесла операцію, знову опинилася на лікарняному ліжку. Про це повідомила сама артистка в інстаграмі, опублікувавши відео з палати. Оля не приховувала свого роздратування й натякнула, що донька сама могла спровокувати погіршення свого стану.

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«Маша Полякова в лікарні. Тобі не набридло, доцю? Мені набридло дуже сильно вже! Може, будемо голову вмикати?» — каже Полякова.

Ні вона, ні Марія не уточнили причину госпіталізації. Проте Оля звернулася до доньки, а також до усіх молодих людей, щоб вони більше дбали про своє здоров’я та з розумом ставилися до того, що вони роблять та споживають.

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«Я хочу зараз звернутися до своєї доньки Марії і до всіх дітей дорослого віку, які думають, що вони якісь двожильні, безсмертні, що вони вже дорослі достатньо, що вони можуть робити, що завгодно… Я хочу вам сказати, що людський організм і тіло — воно крихке. Треба про себе думати. Бо, здається, що з'їсти якусь дурню — нічого страшного, вип'єш зайвого — нічого страшного. Це може погано закінчитися! Молоді люди, думайте головою про свою здоров'я, бо це може привести вас в кращому випадку просто до лікарняної палати, а в гіршому — не буду казати куди», — емоційно звернулася Оля.

Нагадаємо, Марії довелося звернутися за медичною допомогою під час нещодавнього відпочинку на Занзібарі. Після цього вже в Києві їй зробили операцію.

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Також «ФАКТИ» писали про те, що Злату Огнєвіч ледь не покалічили скляні двері душової кабіни. Співачка дивом відбулася легкими порізами.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

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