У місті Виноградів на Закарпатті семирічна дитина та її батьки отруїлися чадним газом.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За інформацією рятувальників, подія трапилася у ніч на 25 січня. Наразі всіх членів родини госпіталізовано до лікарні.

Попередній діагноз — отруєння. Ймовірною причиною стала несправність газового котла.

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«Пам'ятайте, чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Перед використанням теплогенеруючих приладів перевіряйте їх справність та користуйтесь ними тільки за наявності тяги в димарі. Обов’язково стежте за технічним станом димових та вентиляційних каналів», — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, що на початку січня жертвами отруєння чадним газом стали одразу троє людей мешканців Броварів на Київщині. Загинув і іхній кіт.

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