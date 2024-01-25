37.61 / 38.22 41.07 / 41.82
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Закарпатті родина отруїлася чадним газом, серед постраждалих — семирічна дитина

15:43 25 січня 2024
Ілюстративне фото ДСНС

У місті Виноградів на Закарпатті семирічна дитина та її батьки отруїлися чадним газом.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією рятувальників, подія трапилася у ніч на 25 січня. Наразі всіх членів родини госпіталізовано до лікарні.

Попередній діагноз — отруєння. Ймовірною причиною стала несправність газового котла.

РЕКЛАМА

«Пам'ятайте, чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Перед використанням теплогенеруючих приладів перевіряйте їх справність та користуйтесь ними тільки за наявності тяги в димарі. Обов’язково стежте за технічним станом димових та вентиляційних каналів», — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, що на початку січня жертвами отруєння чадним газом стали одразу троє людей мешканців Броварів на Київщині. Загинув і іхній кіт.

РЕКЛАМА

187

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Унітаз, очищення

Копійчані засоби: як швидко та ефективно зробити унітаз ідеально чистим

валюта

Багатство вже на порозі: кому зі знаків зодіаку найближчим часом пощастить з грошима

Готовий салат

Салат «Ходовий» з корейською морквою і крабовими паличками: побив усі рекорди за швидкістю приготування

рослина

Левам — продуктивний день, а Козорогам — покращення фінансового стану: що обіцяють зорі, погода та Анжела Перл 25 січня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту