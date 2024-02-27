Скільки насправді загинуло українських військових за два роки вторгнення росії: в Раді уточнили дані Зеленського

Під час нещодавної пресконференції президент Володимир Зеленський вперше озвучив втрати Сил оборони України — 31 тисяча військових, але не став називати кількість поранених, щоб ворог не знав, «скільки людей пішло з поля бою».

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Одразу після цього народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що втрати можуть бути більшими — близько 50 тисяч, і що список складений без врахування зниклих безвісти: «Таку ж кількість загиблих нам надав ГШ ЗСУ. Це списки, в яких кожний підтверджений, без врахування безвісти зниклих, але їхня точна кількість теж відома. Серед безвісти зниклих є де факто загиблі, але це не підтверджено і ми не знаємо напевне, що з ними».

Втім, її заяву спростував народний депутат від фракції «Голос» Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. В ефірі «Радио Свобода» він заявив, що на засіданнях комітету він «не чув, щоб Генштаб говорив, що у нас є до 50 тисяч». Парламентар повідомив, що повідомлялося про 7−8 тисяч зниклих безвісти, тобто йдется про цифру орієнтовно до 40 тисяч

Те, що президент озвучив дані про втрати ЗСУ, Костенко пояснює тим, що «прийшов час розповісти суспільству, щоб воно бачило ту інтенсивність бойових дій і втрати, які ми маємо»: «Я цю інформацію знав давно вже. Коли просто нікому не розповсюджуючи, питав у людей про ймовірні втрати. То я скажу, що менше 100 тисяч мені ніколи ніхто не називав. Хтось 200, хтось 300, а хтось казав, якщо 500 збираються мобілізувати, то, мабуть, 500 ми втратили. Важливо було людям донести реальну інформацію, щоб вони зрозуміли — таку цифру ми втратили. Це найзапекліші часи».

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Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ втрати окупаційної армії оцінюють в більше, ніж 411 тисяч військових.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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