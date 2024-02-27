ППО за ніч «відмінусувала» у противника 11 дронів та дві ракети: відбито чергову повітряну атаку окупантів

У ніч проти 27 лютого противник знов атакував Україну ударними БПЛА та ракетами.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, окупаційни війська застосували балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23 з території Воронезької області рф, чотири керовані авіаційні ракети Х-59, одну протирадіолокаційну ракету Х-31П (з ТОТ Херсонської та Донецької обл.) та 13 ударних безпілотників типу «Shahed» — райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. рф.

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До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «шахедів» у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

На Полтавщині рештки ворожого БпЛА пошкодили електролінію в Лубенському районі, через що без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичних споживачів, повідомив очільник обласної ОВА Філіп Пронін. Нині фахівці в посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання.

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За інформацією Сил оборони півдня, 2 керовані авіаційні ракети Х-59 ворог спрямував в напрямку Кіровоградської області — обидві було знищено на Дніпропетровщині.

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«Маршрут одного з дронів ворог провокативно спрямував за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області. Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений Силами протиповітряної оборони України», — йдеться у повідомленні.

Тим часом в міністерстві оборони Молдови заявили, що «…жоден дрон, запущений російською федерацією, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова»: «Українська сторона підтвердила нам, що всі безпілотники, запущені над Одеською областю, знищено чи заблоковано засобами ППО України».

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Загалом за добу ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Зокрема, на Сумщину ворог скинув авіабомби — є жертви серед мирного населення. А на Харківщини під ударом опинилися база відпочинку та ангари з зерном.

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті відбулося 96 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 ворожих атак в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.

Фото Генштабу ЗСУ

В ЗСУ повідомляли, що ворог має просування на сході. Так, спікер ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховий напередодні розповідав, що українські військові здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, яке розташоване у 6 км від Авдіївки.

Про просування окупаційної армії на захід від Авдіївки повідомляють й аналітики. Так, «ДипСтейт» показував, що ворог просунувся біля Орлівки, Бердичів та Тоненького, окупував Степове та Сєверне.

Фото DeepState

Раніше карта виглядала наступним чином

Фото DeepState

Тим часом в ISW зазначають, що російські війська незначно просунулися на захід від Бахмута і на південь від Кремінної на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на лінії Куп'янськ — Сватово — Кремінна. Геолоковані кадри, опубліковані 26 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Білогорівки (на південь від Кремінної). На решті дільниць фронту експерти не зафіксували будь-яких змін лінії фронту.

Раніше в The New York Times називали п'ять основних напрямків наступу окупаційної армії, що охоплюють населені пункти на більшій частині фронту на сході та півдні України.

Фото зі сторінки Сил оборони півдня

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