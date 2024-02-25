Буданов розповів про те, хто злив ГУР інформацію про підготовку росії до війни проти України

Голова української військової розвідки в інтерв'ю The Telegraph заявив, що з початком вторгнення ГУР значно збільшив та посилив свої підрозділи. Нещодавно «ФАКТИ» писали, що Кирило Буданов зробив заяву про війну: ситуація погана, але не критична.

ВІДЕО ДНЯ

«Максимальному збільшенню підлягали бойові, оперативно-бойові підрозділи та технічна розвідка. Ми значно посилили напрямок кіберрозвідки. У зв'язку зі зростанням обсягів отриманої інформації українська спецслужба зміцнила аналітичний напрямок і впровадила засновані на штучному інтелекті нові сервіси для технічної обробки даних», — розповів Кирило Буданов.

Крім того, додав він, Україна використовує відомості, які надають розвідувальні відомства країн-партнерів.

«Для нас критично важливою часто є інформація про запуски ракет з рубежів, які ми не можемо охопити нашими засобами радіоелектронної та радіотехнічної розвідки. Ця допомога є неоціненною для нас. Розвідка Міноборони допомагає партизанським угрупованням, які діють на території рф. Але це не таке масове явище, як іноді здається».

РЕКЛАМА

Буданов заявив, що завдяки агентурній розвідці Україна змогла заздалегідь отримати дані про вторгнення рф 24 лютого 2022 року.

«Якби ми покладалися виключно на дані радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки, то ми б не були готові, не зрозуміли б, що відбуватиметься вторгнення, і не встигли б підготуватися».

РЕКЛАМА

Він також повідомив, що його дружина, Маріанна йде на поправку після отруєння важкими металами в минулому році в результаті нападу, який, як вважають, був здійснений російським підрозділом спеціального призначення. Кирило Буданов сказав, що знає, хто відповідальний за напад, і пригрозив: «Такі речі потребують певного часу, щоб бути вирішеними. З часом всі побачать, що це означає».

Раніше повідомдлялося, що Буданов розповів про іранські та північнокорейські ракети на озброєнні у росії: «Не масштабно».

РЕКЛАМА

1394

Читайте нас у Facebook