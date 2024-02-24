Моторошна ДТП на Львівщині: під час зіткнення авто з маршруткою двоє людей випали на трасу під колеса фури

На автодорозі «Київ-Чоп» у п’ятницю ввечері, 23 лютого, сталася чергова смертельна ДТП.

На під'їзді до села Старий Яричів Львівського району водій пасажирського автобуса зіткнувся з легковим авто і з’їхав у кювет. У момент зіткнення з маршрутки випали дві пасажирки — вони потрапили під колеса фури і загинули.

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За повідомленням поліції Львівської області, 65-річний житель міста Кам’янка-Бузька, який перебував за кермом автобуса, не маючи водійського посвідчення, виїхав на головну дорогу і не надав перевагу в русі легковому автомобілю «Пежо», яким керував 21-річний мешканець одного з сіл Львівського району.

Легковик після зіткнення з автобусом

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Після зіткнення, автобус по інерції виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет.

Так дві пасажирки — обидві мешканки Львівського району віком 43 та 47 років — випали з автобуса і потрапили під колеса автопоїзда «Рено Магнум».

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«Автопоїзд їхав назустріч легковику „Пежо“, який зіткнувся з автобусом», — уточнили в поліції.

Крім того, тілесні ушкодження отимали водій «Пежо» та п’ятеро пасажирок автобуса «БАЗ» — усі мешканки Львівщини віком від 27 до 66 років.

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Слідчі відділу розслудування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 статті 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами») Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водія автобуса затримано, незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо також про січневе зіткнення з фурою шкільного автобуса на Чернігівщині — тоді постраждали двоє дорослих та одна дитина.

Фото поліції

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