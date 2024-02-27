Кинув майже на шість мільйонів гривень: Оля Полякова розкрила неочікувані подробиці про співпрацю з Олегом Винником

Популярна співачка Оля Полякова розкрила неочікувані подробиці про співпрацю з Олегом Винником, який після початку повномасштабного вторгнення поїхав з України та зник з інформаційного простору. Раніше артисти мали приятельські стосунки та навіть записали спільну пісню «Длинноногое счастье» та зняли на неї кліп, який коштував 150 тисяч доларів (майже шість мільйонів гривень). Премєра відео була запланована на 9 березня 2022 року. Проте через війну кліп так і не вийшов.

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Пізніше Оля переробила пісню та випустила її українською під назвою «Чарівні очі». За словами Полякової, на знімання залучили гроші інвесторів в обмін на рекламну інтеграцію у відео. Оскільки, відео так і не вийшло, кошти потрібно повертати. І це лягло на плечі співачки.

Полякова каже, що Винник вчинив не порядно і зараз вона б не потисла йому руки.

«Я б не потисла руки Олегу Виннику. Не тому, що він втік чи не втік. Це, знаєте, діло кожного. Хоча, таке собі діло. А тому, що він мене підставив. У нас з Олегом був спільний трек — „Длинноногое счастье“. Це те, що в мене згодом перетворилося в „Чарівні очі“, уже мою сольну пісню. Але перед війною ми зробили дуже дуже крутезне відео, на яке нам під рекламу дуже велика компанія виділила кошти. І ми зняли дуже дороге красиве відео. І коли це все сталося, і треба було якось перероблювати це все — Олег зник. І я сама за ті кошти вже два роки розбираюся з тією компанією. Тому тобі, Олеже, я б руки не подала», — сказала Оля в коментарі Times of Ukraine.

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Нагадаємо, тим часом Олег Винник перебуває в Німеччині, де мешкав багато років до того, як став популярним в Україні. Своє мовчання артист пізніше пояснив загадковою хворобою.

Поет, актор та режисер Петро Мага нещодавно розповів, що Винника пограбували та навіть намагалися вбити.

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На фото: з відкритих джерел

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