Олег Винник вже не повернеться до України: Путінцев спрогнозував майбутнє колишнього улюбленця жінок

«Повелитель вовчиць» Олег Винник, який відразу після війни виїхав до Німеччини, вже не повернеться в Україну.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив український продюсер Денис Путінцев.

Продюсер вважає, що музикант заробив достатньо грошей, щоб жити в Європі і відкрити там невеликий бізнес.

Однак, вважає Путінцев, Винник вчинив мудріше, ніж його колеги по цеху.

«Він виявився мудрішим за Потапа і не випускав патріотичні пісні, а просто мовчав і чогось чекав. Його складно в чомусь звинуватити. Він просто виявився якимось нейтральним мовчуном. Я думаю, що Винник вже і не повернеться в Україну. Він достатньо заробив для того, щоб жити в Європі. Він може там відкрити якийсь невеликий бізнес і там залишитися жити», — міркує Путінцев.

Крім того, продюсер поділився думкою про те, чи може Винник повернути колишню популярність в тому випадку, якщо все ж таки зважиться повернутися на батьківщину.

«Точно ні. На його місце вже є кілька претендентів, які займуть цю нішу», — сказав продюсер.

Як відомо, на початку великої війни Олег Винник поїхав до Німеччини. Він сказав, що у нього серйозна хвороба. Саме за кордоном він нібито і проходить лікування. Через рік він з'явився в інформаційному просторі і заявив, що найбільше шкодує про те, що не тримав у руках зброю. Однак після цього інтерв'ю він знову зник. Чим зараз займається Винник — невідомо.

В той же час на місце Винника вже знайшлося декілька претендентів, і один з них — Андрій Кравченко, якого вважають ледь не «копією» чи «клоном» колишнього фаворита українок.

Нагадуємо, «новий Олег Винник» Андрій Кравченко поділився секретами творчості.

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