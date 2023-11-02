«Його пограбували й погрожували вбивством»: Петро Мага розкрив невідомі подробиці про Олега Винника

Український поет-пісняр, режисер, актор та журналіст Петро Мага, який пішов у ЗСУ та став командиром взводу, несподівано став на захист зниклого Олега Винника та розповів невідомі подробиці про артиста. Мага закликав не хейтити співака й наголосив на його допомозі армії.

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«Зверніться до керівництва 135-го батальйону 114-ї бригади, ТрО, які були на бахмутському напрямку. Подивіться, скільки джипів з написом „Вовчиця“ їздить фронтом. Шикарних, нових, нулячих джипів. Це все придбано Олегом Винником і передано на баланс бригади», — сказав Петро Мага в інтерв'ю Rostyslove Production.

Також він здивував інформацію про те, що Винник став жертвою шахраїв-псевдоволонтерів, яким артист віддав велику суму грошей, а потім ще й погрожували вбивством.

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«У Олега Винника сталася дуже погана історія. Він передав гроші псевдоволонтерам, які ці гроші вкрали. Потім йому погрожували. Казали: «Приїдеш, ми тобі голову відстрелимо», — поділився Мага.

Він також розповів, що знає більше про артиста, проте не може розголошувати подробиці. За словами Маги, Винник справді поїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення, проходив лікування, але не в Німеччині.

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«На той час, коли почалася повномасштабна війна, Олег проходив дуже серйозне лікування. І не в Україні, і, навіть, не в Німеччині. Переривати лікування він не міг. Все інше я говорити не можу. Я знаю, але я нічого говорити не можу, тому що це є його особиста справа, його таємниця і лікарська таємниця», — лише зазначив Мага.

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Нагадаємо, поки Олег Винник перебуває за кордоном, його вже колишній продюсер оголосив про розрив співпраці та випустив кілька кліпів з новим артистом — клоном Винника.

В інтерв’ю Аліні Доротюк Винник пояснив своє зникнення та розкрив деталі своєї хвороби.

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