В Україні — новий голова НАЗК: що відомо про Віктора Павлущика

Кабінет міністрів України призначив Павлущика Віктора Володимировича головою Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Призначення відбулося за поданням Конкурсної комісії з відбору.

До призначення Павлущик працював старшим детективом — керівником відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

Як пише lb.ua, минулого року він уже брав участь у співбесіді на посаду директора НАБУ. Тоді члени комісії мали питання щодо нерухомості його батьків: 2005 року Павлущик-старший купив квартиру в Києві, а 2014-го — ще одну, для сина. Комісія також звернула увагу, що перше помешкання придбане за ціною в чотири рази нижчою за ринкову. На що детектив НАБУ зазначив, що батьки переконали його в реальній вартості, а він не має можливості оцінити це майно.

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Тепер же для конкурсу на посаду голови НАЗК кандидат подав декларацію за 2022 рік, де вказав 1,4 млн грн доходу та право користування квартирою в Києві. У його власності також Toyota Camry 2014 року. Сини кандидата мали тимчасове житло в Румунії в рамках програми тимчасового захисту.

Співмешканка Павлущика Тетяна Водоп’янова отримала 1,2 млн грн доходів в НАБУ та 260 тис. грн від продажу авто. У її власності — авто Nissan Leaf 2019 року, житловий будинок і земельна ділянка в Бучанському районі.

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У мотиваційному листі Павлущик зазначив, що має досвід роботи з НАЗК, зокрема, в системі декларування та спецперевірках.

Як писали «ФАКТИ», раніше ЗМІ повідомляли, що новим головою Нацагентства із запобігання корупції може стати Андрій Вишневський.

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Фото: НАЗК

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