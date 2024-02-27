28-річний футболіст, який грав проти України на Євро-2020, впав у кому

Футболіст данського «Мідтьюлланда» та збірної Швеції 28-річний Крістоффер Олссон, який грав проти команди України на Євро-2020, впав у кому і перебуває в одній із лікарень Данії. Цю інформацію підтвердив нинішній клуб вихованця академії лондонського «Арсенала».

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«На тлі чуток, що почастішали, та припущень про причину відсутності Крістоффера Олссона (останнього разу футболіст виходив на поле 9 лютого. — Авт.), ми почуваємося зобов'язаними оприлюднити цю заяву, — йдеться у пресрелізі ФК «Мідтьюлланд». — 28-річний член збірної Швеції знепритомнів у себе вдома у вівторок, 20 лютого, і був переведений до університетської лікарні в Орхусі, де був госпіталізований і підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Крістофер Олссон страждає від гострого захворювання головного мозку, яке не є результатом будь-якої травми, завданої самому собі, і не викликане зовнішніми факторами. Команда провідних данських медичних експертів зараз працює під великим тиском, намагаючись поставити діагноз і почати правильне лікування.

Всі в «Мідтьюлланді», звичайно, глибоко вражені раптовою хворобою Крістоффера, і наші думки та повна підтримка звернені до нього та його родини".

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Зазначимо, що Крістофер Олссон, який зіграв 46 матчів за збірну Швеції, свого часу провів один поєдинок за першу команду лондонського «Арсенала». У період між двома виступами за «Мідтьюлланд» півзахисник виступав за шведський АІК, російський «Краснодар» та бельгійський «Андерлехт». Олссон — чемпіон Швеції та Данії, а також переможець чемпіонату Європи серед молодіжних команд.

Крістоффер Олссон зіграв у футболці збірної Швеції 46 матчів

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболістові збірної Англії Еріку Дайєру пересадили печінку.

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