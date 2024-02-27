Росія, що веде повномасштабну війну проти України, вдалася до реалізації плану спланованих диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій. Про це йдеться у заяві Комітету з питань розвідки при президентові України.

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«Основні напрямки та цілі ворога — зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про „втому від України“ серед наших партнерів і союзників у Світі. Глобальна міжнародна ціль росіян — зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі. Мета росіян всередині України — деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити усіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Комітет з питань розвідки при президентові України, у листопаді минулого року, в рамках спецоперації «Майдан — 3» на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Телеграм росія витратила майже 250 млн доларів.

Натомість загальний бюджет операції склав астрономічні 1,5 млрд доларів. Це — найдорожча «акція» російських спецслужб в історії.

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«Спецоперація „Майдан — 3“ досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів — як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України. Методика кампанії — традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі „теорії змови“», — йдеться у заяві.

Так, за задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись ситуацією, Україні буде нанесено військову поразку на Сході, в цьому і є ключова ідея їх операції.

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Раніше про цю спецоперацію окупантів розповідав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише УНІАН.

За його словами, це максимально дорога операція для росіян. «І вона провалиться, бо нам відомо усе, що вони замислили. Ми знаємо, як цьому протидіяти», — сказав Буданов.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно командувач УДА Дмитро Ярош заявив, що Майдан в Україні — явище природнє, а не інспіроване та штучне, а вплив «корисниї ідіотів» на ситуацію ніколи не буде визначальним. Він прокоментував дані розвідки щодо підготовки москвою внутрішнього заколоту під кодовою назвою «Майдан-3».

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